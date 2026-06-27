Lo natural en la palabra poética de Concha García

‘La belleza de la palabra poética’, de Concha García, es el nuevo título de la colección ‘La belleza’ de la editorial leonesa Eolas Ediciones. Ya la portada proporciona una antesala visual de su interior: una fachada colorida que refleja el paso del tiempo, una ventana abierta, unas ramas cayendo sobre ella sin impedir que entre la luz, bicicletas pequeñas: la infancia, el pasado, lo que no sucumbe.

A lo largo de estas páginas, Concha García hace mención a algunas de las palabras que desencadenaron en algún momento de su vida –y lo siguen haciendo– la magia, el tesoro, la belleza, el sentido verdadero. Palabras que demuestran ser algo más que ondulaciones que se propagan a través del aire o de la escritura, y que representan instantes, sentimientos, actitudes. Algunas como cielo, viaje, nubes, azul («los colores que representan la lejanía») se van instalando adecuadamente en su momento y lugar, frente a otras como poema, desgracia, pliegues, doblez, rincón, asombro, cuyo peso y transcendencia las mantienen presentes en la totalidad de la obra. He aquí la defensa de la palabra (en singular) como refugio frente a un abuso generalizado externo que la emplea como algo meramente instrumental. Además de ciertas palabras, ciertos autores y autoras tienen aquí cabida: Larkin, Gervitz, Pessoa, Vidal y Juarroz por citar algunos.

Seamos anden y detengámonos en ese tren llamado «infancia» y que no deja de transitar por todo el texto. La infancia en la campiña. La infancia como punto de origen que la autora debió abandonar para, a cambio, vivir extrañada desde entonces. El sentimiento de no pertenecer al entorno, una vez se acomoda en las entrañas de una persona, ya nunca la abandona.

Se puede percibir, en el silencio del libro, la voz clara y transparente de Concha. La voz de una prosa que, al igual que su poesía, destila sobriedad sin artificios, lo directo frente al rodeo, bicicletas pequeñas apoyadas contra el paso del tiempo, ramas que dan sombra sin trabar la luz. Nos encontramos con la obra no poética más poética de Concha García. Se trata de una disertación acerca de lo sencillo y, a la vez, vital; de una apuesta íntima y personal por lo natural. Y en ese cadencioso discurrir, la autora desliza claves como la de vivir la poesía como «manera de relacionarse con la soledad»; o como la de vivir la soledad como «acto de desobediencia». Es como si la autora, durante el proceso de escritura de este libro, hubiera sostenido el hilo de una cometa que la hubiera arrastrado suavemente hacia una nube y no otra.

Las palabras tienen ventanas: asomándonos a ellas, nos asomamos a lo que nos compacta. «Lo que piensas acontece en ti», afirma Concha García en una de las últimas páginas. No lo dice con solemnidad, sino con esa pureza que se posa el tiempo necesario –toda una vida– en el entendimiento.

‘La belleza de la palabra poética’.

Autora: Concha García.

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Editorial: Eolas Ediciones. León, 2026.