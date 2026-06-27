Mirando hacia dentro

Hay libros de ensayo que no conviene dejar pasar de largo, y este pudiera ser uno de ellos. Valentía por parte de Rosa Lentini en abordar ciertos temas y el modo en que lo hace, desde una mirada que pone el énfasis en aspectos y puntos sobre voces femeninas que marcan también el mapa de la poesía a nivel nacional e internacional. Y si eso se le vincula (junto a Ricardo Cano Gaviria) con el sello editorial Igitur y la revista Hora de Poesía, que durante tanto tiempo dieron un aire fresco y novedoso al panorama estatal, nos encontramos con una voz que sabe de lo que trata, que tiene en su haber un conocimiento profundo como para trazar un análisis de voces y trayectorias que ha seguido de cerca.

Reflexiones que comparte para tener una lectura más profunda de alguna de estas voces (Adrienne Rich, Louise Gluck, Djuna Barnes, Linda Pastan, Sharon Olds, Carolyn Forché, Rosa Leveroni, Elizabeth Bishop, H. D., Wislawa Szymborska, Blanca Varela, etc, con Gaston Bachelard siempre de fondo) y sobre todo una mirada que nos permite enriquecer dicha perspectiva; Lentini fija la palabra en las traducciones, en el soporte que resulta el lenguaje cuando hay que afinarlo para que no pierda la esencia de lo poético, convertir la obra poética en un auténtico lugar de encuentro con la realidad, con todos los matices que puede guardar.

La escritura como compromiso y entrega, como punto de partida y de llegada, marcando trayectos que configuran y redondean todo el proceso de lo creativo. La conciencia del yo también hace acto de presencia en una serie de poéticas que invitan no solo al conocimiento, sino sobre todo a la reflexión sobre los procesos internos de la propia escritura. Las palabras son intenciones, mapas, y nosotros tenemos que descubrir el naufragio y el daño, afirma la poeta Adrienne Rich, y aquí se dibujan certeramente esos mapas que como lectores tenemos que ir descubriendo, pero sin dolor ni naufragio, más bien con la curiosidad ávida de ir avanzando por un terreno que siempre tiene algo que ofrecernos. Y de ello se encarga Lentini, de abrir esa perspectiva, de esbozar la pérdida reflexionando también sobre su propia creación -haciendo una lectura desde dentro de su propia escritura-, y lo que supone el destierro y la capacidad de tener el instrumento del lenguaje para reconstruir un nuevo hogar: el hogar de la poesía.

‘Leer hacia dentro’.

Autora: Rosa Lentini.

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Editorial: Cántico. Córdoba, 2026.