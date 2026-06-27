Miedo al tiempo

El escritor madrileño Diego Garrido, nacido en 1997, es una de las jóvenes voces narrativas que ha irrumpido con más fuerza en el panorama literario actual, cuyos autores parecen estar más interesados en satisfacer los intereses de un público acostumbrado a novelas de consumo fácil y sin grandes pretensiones que en crear verdaderas obras de arte.

Sin embargo, Diego Garrido rompió los esquemas preconcebidos con su ópera prima, Libro de los días de Stanislaus Joyce, y ahora vuelve a descolocar a la crítica con su última producción, ¡Adelante, Cronófobos!, editada también por Anagrama en su prestigiosa colección Narrativas hispánicas, que no podría ser clasificada estrictamente como una novela, sino, más bien, como una miscelánea de fragmentos que transitan entre las memorias, las reflexiones filosóficas, el ensayo y la pura ficción literaria. Subtitulada Novela contra el tiempo (el cromófobo es, precisamente, la persona que sufre un miedo irracional al paso inexorable de las horas), en ella su autor hace gala de una vasta cultura literaria mientras va desgranando retazos sobre su infancia y adolescencia, expresando los miedos que lo atenazan, sus inseguridades, sus anhelos como escritor en ciernes, sus reflexiones sobre el arte de escribir, y lleva a cabo un rendido homenaje a los intelectuales que han marcado la senda por la que ahora Diego Garrido camina con inusitada soltura.

‘¡Adelante, Cronófobos!’.

Autor: Diego Garrido.

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Editorial: Anagrama . Barcelona, 2026.