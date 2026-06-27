Leer en verano

‘In hac habitasse platea dictumst’. Leer es un placer. Leer es un placer, «genial», «sensual», cantaba Sara Montiel en su célebre tango, refiriéndose, no a leer sino a fumar. Y te imaginas a un lector, bajo sombrilla, cerca del mar, leyendo y fumando, absorto en su lectura, sonriendo entre las volutas del humo del tabaco. Leer es un placer, genial, sensual, igual en invierno que en verano. Pero, además, según doctores y psicólogos, leer, sobre todo en verano, cuando cesa el vértigo de la velocidad en nuestras vidas, permite al cerebro entrar en calma, alejarlo de esa sobrecarga digital que nos domina: desconectamos.

Pero leer, a la vez, nos reconecta a esos mundos perdidos de los que nos hemos alejado a lo largo del año, vivir historias apasionantes, clásicas o de nuestro tiempo. ¿Qué libros recomendar para este verano? Propongo tres: vuelva a David Uclés con ‘La ciudad de las luces muertas’, explore diferentes caras de amor en ‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral y alegre a los más pequeños con ‘Me quiero mucho’, de Lucía Serrano.