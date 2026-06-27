Los Cordobeses del Año constituye una de las celebraciones más destacadas en el panorama cultural de nuestra ciudad. Establecida por el Diario CÓRDOBA en 1986, en este año se cumplen cuarenta años de prestigiosa andadura. En la convocatoria de 2026 ha sido galardonado, en la modalidad de Valores Sociales, Juan Carlos Rubio, una acertada elección que distingue al dramaturgo montillano, pero, sobre todo, exterioriza el interés de la ciudadanía por encarecer los valores del teatro como instrumento básico de transmisión de emociones, ideales, saberes e interrogantes. La trayectoria de Juan Carlos Rubio está tachonada de éxitos, pero conseguirlos ha supuesto un proceso arduo.

Nuestro autor ha tenido que enfrentarse a los prejuicios, por una parte, de una sociedad apoltronada; y, por otra, a la complicada situación de los escenarios que no siempre atrae al público deseable por diferentes razones, prolijas de elucidar. Y por esto mismo, todo aquello que nos lleve a dignificar la creatividad, la libertad y la tolerancia ha de ser reconocido y recompensado. La concesión de este galardón a Juan Carlos Rubio es hoy, sin duda, el ejemplo más elocuente y venturoso.