‘La Biblia envenenada’ es una novela de ambición y calidad singulares: coral, ética, religiosa, familiar y, por encima de todo, escrita con una belleza que nunca parece decorativa, sino que nace de la vocación de hacer literatura. Barbara Kingsolver (1955) posee una prosa delicada, capaz de detenerse en un detalle preciso -una mirada, un paisaje, la expresión de un sentimiento- y hacer que el lector vibre. Hay metáforas magníficas, hallazgos que obligan a detener la lectura y subrayar, recrearse en la expresión.

La acción arranca en 1959, cuando Nathan Price, pastor baptista, viaja con su mujer y sus cuatro hijas a una misión en el Congo Belga. Llega convencido de que su fe bastará para mejorar el mundo, pero pronto descubre que la realidad es más resistente que su doctrina y que el choque cultural reclama algo más que fervor: una derrota íntima de las propias certezas. Lo que para él es misión religiosa se convierte para las mujeres de su familia en aprendizaje, fractura y deslumbramiento. Rachel, la mayor, frívola, práctica, incapaz de desprenderse de su imaginario norteamericano; Leah, inteligente y fervorosa, primero entregada a la aprobación paterna y luego más consciente de la injusticia; Adah, su gemela, marcada por una lesión física, silenciosa y brillante, dueña de una mirada oblicua que convierte la rareza en lucidez; y Ruth May, inocente y permeable al mundo, componen una historia donde cada conciencia ilumina el desastre.

La originalidad del planteamiento está además en su estructura. Kingsolver no entrega una versión única de los hechos, sino una constelación de miradas femeninas alrededor de un hombre que pretende poseer la verdad. La novela avanza como un juicio íntimo y muy literario contra toda forma de soberbia: la religiosa, la colonial, la familiar, la política. La Biblia envenenada nos cura del europeocentrismo benévolo y de esa mirada exótica hacia los países empobrecidos que los convierte en escenario para la redención moral de Occidente. El Congo de Kingsolver aparece lejos de la postal de sufrimiento y del territorio pintoresco: es un espacio complejo, atravesado por la dignidad de un pueblo avasallado.

Uno de los grandes logros del libro es mostrar que entender otras culturas no resulta fácil, y que por eso importa. Comprender exige perder comodidad, aceptar la derrota de nuestras categorías fundamentales, renunciar a la superioridad de quien cree ayudar sin escuchar. En esa fricción, la novela se vuelve un canto a la complejidad de la vida: nadie sale intacto del contacto verdadero con lo distinto. Las semillas no prenden donde uno esperaba, las palabras cambian de sentido, la fe puede convertirse en daño.

Novela de rara potencia verbal, ‘La Biblia envenenada’ pertenece a esa clase de novelas que entretienen mientras hieren y enseñan, sin adoptar un tono de lección. Un hallazgo para lectores que busquen literatura con pulso narrativo, inteligencia moral y una prosa capaz de dejar belleza en las zonas ásperas de la historia.

‘La Biblia envenenada’.

Autora: Barbara Kingsolver.

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Editorial: Navona. Barcelona, 2026.