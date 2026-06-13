Un puente levadizo entre literaturas

Joan de la Vega, además de su labor como editor de La Garúa Libros, imprescindible para la poesía española de las últimas décadas, cuenta también con una trayectoria consolidada como poeta, caracterizada por su ecologismo, su actividad deportiva y su gusto por las formas literarias japonesas. Estos tres vértices se combinan de nuevo en Hijas de un sol naciente. Las páginas de este libro miran hacia Oriente, no solo como temática, sino también como fuente de inspiración para encauzar una voz propia. El subtítulo, Tríptico zenital, enmarca tres poemarios separados cronológica, argumental y estilísticamente, pero unidos por su vínculo con el país del sol naciente.

La primera tabla, En torno a Issa y otros difuntos, conecta con la trágica existencia de Issa, mencionando también a otros célebres haiyin del período Edo, junto a versos que remiten claramente a la actividad del propio autor: «El joven corredor ignora / que el adversario no es / la gravedad, sino su sombra». En esta serie, más que la métrica exacta de las estrofas japonesas, de la Vega recupera su espíritu contemplativo, entreverado, como suele ocurrir en los haiyin hispanos, con una dimensión más reflexiva y cerebral, como muestran estos versos de resonancias machadianas: «Alrededor del instante / un niño juega, / escenifica / la captura del infante / que era». Predomina en esta sección el gris de un pesimismo que apunta, entre otras cuestiones, hacia la desconexión entre una naturaleza numinosa y una sociedad desnortada: «El rumor del universo / orbita entre las piedras y los astros. / Y a ambos, les damos la espalda».

La segunda tabla, Aquella isla flotante, constituye una auténtica écfrasis dedicada a las Treinta y seis vistas del Monte Fuji de Katsushika Hokusai, además de las diez estampas añadidas posteriormente por el artista. En total, reúne cuarenta y seis poemas, compuestos cada uno por dos tankas encadenados que respetan fielmente la métrica japonesa. Los textos resultantes pueden leerse tanto de forma autónoma como en diálogo con las pinturas que evocan. Más allá de la belleza acústica o conceptual de sus imágenes, estos versos trascienden la referencia pictórica para plasmar escenas de alcance universal: «Nacen los hombres / sobre sus tumbas, huéspedes / en la matriz».

Sin embargo, es en la tercera tabla, Cuaderno de poniente, donde el verso de Joan de la Vega se desborda en un catálogo de poemas en prosa, cada uno dedicado a ilustrar un término japonés cuya traducción exige una explicación complementaria. Aquí el autor se entrega a la exuberancia expresiva («Tu sexo aguado es la envidia del jazmín»), a la imagen onírica («La araña blanca teje su manantial de rayos iluminando campos y oraciones») y a la connotación libre del lenguaje, de modo que estos conceptos japoneses funcionan como punto de partida para el despliegue de un logos poético desatado, aunque nunca carente de sentido: «Aquel pregón de libertades colectivas era la paloma adiestrada que nunca supo cuándo ni cómo debía emprender el vuelo».

En definitiva, sumando el atento prólogo de Raúl Alonso, los tres poemarios reunidos y los apéndices incluidos —resúmenes biográficos de los autores citados, cartelas explicativas de las xilografías y un glosario de términos japoneses—, esta publicación es mucho más que un libro de poesía: es un compendio de amor por la naturaleza, una expresión de duelo por quienes ya no están y una aduana abierta entre culturas y fronteras.

‘Hijas de un sol naciente’.

Autor: Joan de la Vega.

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Editorial: Editorial Cántico. Córdoba, 2026.