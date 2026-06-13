La poesía de Ana Requena

Ana Requena Muñoz (Montilla, 1981), docente de vocación, poeta, escritora y dramaturga, recibió este año el 19º Premio Internacional de Poesía para Mujeres Leonor de Córdoba, que otorga la Asociación Cultural Andrómina por su poemario ‘Septiembre en Re menor’, que ella misma define como «la banda sonora de una historia de amor hermosa».

El poeta nace y se hace y Ana se ha hecho, pero sobre todo ha nacido poeta, aunque su primera publicación de un poemario completo haya llegado ahora con este premio. Ella entiende la poesía como un baile, como un baile de palabras, de emociones y de autenticidad y se derrama en estos poemas porque hay que sentir para escribir. Porque existe un sentimiento vital, una forma de ver el mundo en Ana que es la alegría de vivir, consustancial a su forma de ser —aunque como en todo el mundo su vida no esté exenta de dramas—. Todo esto se refleja en una poesía cercana, directa, pero también compleja como exigía Octavio Paz a la poesía. Nadie espere ripios fáciles en su poesía —que no suelen ser poesía—. Y aunque Ana tiene una voz poética propia, libérrima, la poesía de Ana se sitúa en la estela de autoras jóvenes de su generación (Sara Torres, Irene X o Elvira Sastre) y de la Generación del 50 con Ángel González como faro.

El libro lo divide en tres partes: Introducción, Estrofa y Puente musical. Repleto así de referencias musicales. Aunque RE no sea sino un apócope de Requena, una composición en Re menor es aquella en la que predomina el tono desolado. Así, por ejemplo, compuso Mozart su ‘Réquiem’.

Nada más empezar el poemario dice en su poema «Tarareo»: «Cuando te llevo de penitencia/ por las pelusas de mi casa y mi memoria». Estos dos breves versos resumen mucho de su poética; lo cotidiano (las pelusas de la casa) y lo trascendente, lo perdurable (la memoria). La segunda parte del libro, Estrofa, comienza con un poema titulado «Haciéndote la música»: «Escondo notas intactas/ en algunos pliegues/ del pentagrama/ de este cuerpo…». El cuerpo como lugar de sucesos, como instrumento musical de la vida. Y continúa con un gran poema, de los mejores, «Días raros entre estaciones», donde el erotismo es la pauta de su libertad.

La poesía es sobre todo ritmo y así llegamos a la tercera parte, Puente musical. Más de la mitad del libro. Como si fuera in crescendo. Y comienza con el poema «A capella»: «Tienes razón en que siempre/ he andado a capella por tu vida». Otro poema rotundo es «Siesta de guitarra»: «Ahora que ya eres cuerpo calado,/ negra oquedad de abeto». Pero para Ana el amor es lo más importante en la vida, es una pieza musical que hay que cuidar, afinar, armonizar y exponer. Con el consiguiente e inevitable desamor. En el poema titulado «Me he inventado» escribe: «Me he inventado otro río/ para cuando al Guadalquivir/ se le olvide mi nombre…». Es una poesía fragmentaria en la forma y unificada en el contenido. Y lo fragmentario es la clave de la estética de la modernidad, donde abundan las imágenes y metáforas. Y no faltan toques de humor y sarcasmo.

Poesía en Re mayor

En resumen, este poemario, que más que en Re menor habría que decir Re mayor, es un canto de ausencia presente, de deseo y duelo, una poesía que tanto vela como revela. De ahí su gran hondura existencial y poética. Ana escribe como es y escribe buena poesía contemporánea, de indudable calidad. A Ana le queda y le auguramos un largo recorrido, iniciado con este libro pleno de madurez, de poesía, que es lo importante, y sobre todo de vida.

‘Septiembre en Re Menor’.

Autora: Ana Requena Muñoz

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Editorial: Colección Daniel Leví (Asociación Cultural Andrómina). Barcelona, 2024.