Ocho poetas catalanes

Hace dos años, José Luis Amaro inició los proyectos editoriales Cuadernos Grupo de Oxford y Cuadernos de Spender. Ambas colecciones, en edición no venal, alcanzan ya los 18 y 14 números respectivamente. Distribuidos entre amigos, críticos y amantes de la poesía, estos libros forman un legado de madurez de uno de los fundadores de Antorcha de Paja, quien, además de regalarnos algunos conjuntos de poemas propios, nos ofrece la radiografía de un lector atraído por propuestas poéticas que huyen de lo transitado y rozan, en ocasiones, la heterodoxia.

En estas líneas vamos a ocuparnos de tres títulos que han aparecido en apenas diez meses, en los que el poeta cordobés muestra su admiración y conocimiento de la tradición poética catalana: Tres poetas catalanes, Cuatro poetas catalanes y De hoy. D’avui, una antología de Salvador Espriu.

En Tres poetas catalanes, edita y selecciona textos de Joan Maragall, Carles Riba y Gabriel Ferrater, quienes marcan la modernidad de la poesía catalana, pues, según el antólogo, «la historia de la poesía catalana moderna podría contarse como una conversación entre tres voces que, aunque separadas por el tiempo, dialogan en una misma lengua y sobre un mismo fondo: la conciencia de un país, la búsqueda de la belleza y la tensión entre el yo y el mundo». Tras presentar a los autores desde su particular óptica de lector-poeta, muestra tres o cuatro poemas de cada uno, dependiendo de la extensión, además de una poética.

Apenas un mes después, a primeros de febrero, aparece Cuatro poetas catalanes, donde reúne composiciones de Josep Carner, J. V. Foix, Joan Vinyoli y Pedro Luis Ugalde, cuya presencia en un mismo libro, afirma, «es trazar un mapa vivo de la poesía catalana a lo largo de más de un siglo». A continuación, sostiene que no solo representan cuatro apuestas poéticas «singulares», sino también «cuatro maneras de entender la lengua, la tradición y la modernidad», reconociendo que «cada uno, desde su tiempo y su sensibilidad, ha contribuido a ensanchar los límites de lo que la poesía catalana puede ser». Siguiendo la misma estructura del volumen anterior, presenta cuatro poemas y una poética de cada autor, excepto en el caso de Joan Vinyoli, de quien selecciona cinco textos, siendo el último una reflexión sobre la creación poética.

A mediados de octubre, Amaro publica, dentro de la colección Cuadernos Grupo de Oxford, De hoy, una amplia e interesante antología de Salvador Espriu, cuya poesía destaca por su tono elegíaco y reflexivo al abordar temas como la muerte, la identidad catalana, la memoria y el paso del tiempo. El poeta gerundense trasciende las experiencias personales y las universaliza mediante un estilo que, libro a libro, persigue la parquedad, la austeridad léxica y la sobriedad expresiva.

Compuesto por 40 poemas pertenecientes a algunos de los libros que lo han convertido en «el poeta que mejor representa la resistencia del catalán frente a la represión franquista» —Las canciones de Ariadna, Las horas, Mrs. Death, El caminante y el muro, La piel de toro, Salmos de estos viejos ciegos y Las rocas y el mar, lo azul—, el volumen se completa con el prólogo a la primera edición de La piel de toro, una Autopresentación y un inteligente prefacio del antólogo titulado Palabras previas.

Interesante proyecto

En definitiva, después de casi dos años de andadura, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que José Luis Amaro está llevando a cabo uno de los proyectos poéticos más interesantes de Córdoba, dejando a sus amigos, como herencia, dos colecciones que acabarán convirtiéndose en auténticos objetos de coleccionista.

‘Tres poetas catalanes/Cuatro poetas catalanes/ De hoy’.

Autores: VVAA/ Salvador Spriu.

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Editorial: Cuadernos de Spender y Cuadernos Grupo de Oxford. 2025-26.