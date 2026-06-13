En pocos libros magistrales cabe tanta luz y tanto amor como en este de Javier Morales, ‘Mientras quede una rosa’, subtitulado ‘Miradas de John Berger’. Nada queda al azar. Todo está bien relatado en esta obra llena de instantes suculentos, de hermosos viajes hacia el interior de Berger, uno de los escritores rurales más esenciales a nivel universal. Con un espléndido prólogo de Manuel Rivas y un rosario de encuentros coincidentes en un mismo espacio, esta bellísima obra discurre mansamente entre meandros líricos, muy cálidos, esbozados con gran sutileza por Javier Morales, uno de los escritores que, junto a Gabi Martínez, más siente y entiende el universo campesino de nuestro país. El libro es un viaje al corazón de John Berger, a la vez que un paseo por un manojo de paisajes metafóricos que emocionan al lector por la belleza que contienen. Así dice Berger: «La muerte de los padres nos desnuda ante la vida… Nos quedamos a la intemperie». Por eso la relación de este con su madre, cuando él tiene más de 80 años, estremece por su bellísima naturalidad. Juan Cruz opinaba que Berger vestía como un leñador. Pero ese leñador dijo en una ocasión: «los científicos establecen fórmulas; los artistas encuentran metáforas». En este bellísimo libro, Javier Morales ha hallado la metáfora de un viaje al centro de un ser mágico que es y fue, al mismo tiempo, palabra, poesía, tierra intemporal.