El valor de los libros para el lector más joven

Un verano sin libros es muy distinto. Por ello, compartimos esta muestra de títulos, temáticas y autores que nos ofrecen sus propuestas como una auténtica brisa estival. Queda zambullirse de lleno en las páginas en las que la palabra y la ilustración trazan itinerarios siempre atractivos.

Naturaleza

‘Los sonidos del lobo’, de Eva Radano, en editorial Kókinos. Todo un álbum lleno de onomatopeyas para acercar a los más peques la figura del lobo, preparado para resistir las visitas de los ojos curiosos. El lobo tiene mucho que decir sin soltar una frase: lo meritorio de trabajar solo con los sonidos.

‘Parchís’, de María Girón, en Kalandraka Editora. Gata y sus amigos inician una visita a casa de Tejón, en un día frío de invierno. Una pequeña aventura de desencuentros hasta que coinciden todos y lo celebran. La amistad y la generosidad -por encima de las diferencias- forman parte de los valores de esta narración.

‘María Bichos’, de Mónica Rodrígues y Erica Salcedo, en Libre Albedrío editorial. María y su abuelo atrapan al lector desde el primer momento, con un tono divertido y natural sobre las historias que nos regalan en torno a los bichos de María. Jovial y directa pero sin perder el punto de ensoñación, este libro sabe acercarse a los lectores.

‘El maullido de la marisma’, de May R. Ayamonte, Premio Edebé de Literatura Juvenil. La protagonista nos hace cómplices de la lucha por una causa como es la conservación del medio y las especies. Vera pone pasión en un proyecto que marcará el signo de sus días y lo hace con un discurso que reconoce la labor de profesionales en las Marismas de Doñana.

‘Lágrimas de cocodrilo’, texto ilustraciones de André Francois, en Kalandraka Editora. Curioso y llamativo formato el de este libro con su estuche. Una historia divertida que explica de manera fantástica y creativa el origen de esta expresión a través del hilo de un cocodrilo que es llevado con una familia, como un miembro más.

‘Tres deseos’, de Chris Saunders, en editorial NubeOcho. En un bosque tan especial como este puede ocurrir lo imprevisto. Conejo hallará tres semillas mágicas, pero en un acto de pura generosidad dará gusto a los deseos de sus amigos, sin pensar en él. Compartir puede dar satisfacción, y esa máxima se propaga por este relato, cuyas ilustraciones están muy cuidadas.

‘La gran aventura jamás contada’, de Loes Riphagen, en editorial Kókinos. Mover una piedra puede tener consecuencias, y eso le sucede a unos animalitos que, obligados por la situación, han de lanzarse en busca de nueva casa, algo que se convertirá en una aventura trepidante. Lombriz lleva el timón del grupo, y tiene un plan, los demás le siguen en un sinfín de peripecias.

Valores

‘Los pequeños cristaleros’, de Antonia Roselló Rodríguez y Bernardo Bello Salvo, en Ediciones Ekaré. Una preciosa historia sobre explotación infantil, con un hilo narrativo que nos atrapa desde la primera secuencia. Son ellos y ellas los que tienen que luchar por sus derechos frente a las duras condiciones que les imponen para subsistir trabajando en una fábrica, y los ‘pequeños cristaleros’ darán un paso hacia adelante.

‘¡Y yo más!’, de Tami Harel e ilustración de Einat Tsartfati, en editorial Kókinos. Para los más pequeños este cuento narra la historia de un hermano en plena competitividad con su hermana mayor. Pero ser el mejor es dejar de lado otros valores que aquí se rescatan: la unión fortalece, y los hermanos vencerán juntos a los obstáculos.

‘Historia del No’, de Elena Levi y Serge Bloch, en Takatuka editorial. Una palabra que parece implicar negatividad, pero hay también muchos huecos en los que es necesario contar y cantar desde el no, sobre todo cuando afecta a lo que puede perjudicar a los seres humanos. Este álbum muestra la amplitud del término.

‘La jirafa Oriana’, de Sabela Gil y Borxa Guerrero, en OQO Editora. Es difícil no verse atrapado-a en la historia y calidez de esta jirafa, cuya musicalidad y ritmo versal conectan con el lector, pero sin perder de vista el mensaje: buscar una vida mejor, escapar de situaciones y conflictos, tener una vida tranquila, trabajo, lo que la dignidad humana se supone que facilita.

‘La composición’, de Antonio Skármeta y Alfonso Ruano, en Ediciones Ekaré. La figura de Pedro lleva su propio imán en este relato, en el que se traza la escena de una familia que trata de sobrevivir en una dictadura. La vida del niño transcurre con sus juegos y sus prioridades hasta que los militares irrumpen en ese mundo inocente, y hay muchas formas de que un niño se rebele contra la injusticia.

‘Ellas’, de Xulio Gutiérrez y Lucía Cobo, en Factoría K de Libros. Otra perspectiva sobre los animales, acercándonos a esa nueva mirada en la que ellas son el referente, y con la fertilidad está muy presente, como un proceso natural pero también complejo. Ilustraciones muy cuidadas y acordes con el planteamiento.

‘Yo voy conmigo’, de Raquel Díaz Reguera, en editorial NubeOcho. Un clásico de los últimos años entre los-as lectores este cuento sobre lo que uno-a hace para llamar la atención del otro-a, hasta que una deja de ser una… Un alegato sobre el valor de la propia aceptación frente a una y frente a los demás.

‘Fernando furioso’, de Hiawyn y Satoshi Kitamura, en Ediciones Ekaré. Este es un cuento de rabia y cólera infantil, pero a través de las ilustraciones y las palabras podemos intuir lo que es la ira y las consecuencias, como parte del lado emocional de los individuos, pero sin juzgar ni valorar. Nadie parece poder parar a Fernando. Hasta que vuelve la calma.

Imaginación creativa

‘Un chico como los demás’, de Chiara Delle Donne y Luciano Lozano, en Takatuka Editorial. Ana tiene una imaginación desbordante: disfruta disfrazándose de nuevos personajes para cada momento, pero un día descubre lo que realmente quiere ser: un niño, Juan. Un relato sobre el cambio de sexo y el respeto y cariño hacia las personas que toman una decisión tan relevante en sus vidas.

‘Y cien tesoros más’, de Franca Perini e ilustraciones de Anna Pedron, en Kalandraka Editora. La magia de la poesía se hace visible en este álbum de poemas, cuyas ilustraciones tienden a prolongar la sugerencia de los versos en metáforas e imágenes que caminan hacia la ensoñación y conectan con todo tipo de público cuya sensibilidad esté despierta.

‘Busca en el país de los cuentos’, de Emmanuelle Lepetit y Géraldine Cosneau, en ediciones S.M. Un álbum vistoso y entretenido que bucea por una serie de cuentos muy conocidos, y en los que el lector debe estar muy atento a la búsqueda de un objeto precioso que han de encontrar en cada cuento para dar por terminado el mismo.

‘Cartografía del cuento popular’ (Volumen 2), de Nono Granero, en Ediciones Ekaré. Un álbum insólito que muestra una colección de trazados y mapas sobre una serie de cuentos de tradición oral, y lo hace cuidando los detalles y la edición de esa oralidad, que precisa ser contada y escuchada. Granero nos deja este ‘regalo’ que debemos disfrutar desde el minuto uno, en busca de esos tesoros en forma de historias que fascinan.

‘Tesoros en los bolsillos’, de Isabel Cobo, en Kalandraka Editora. Con un lenguaje sencillo y sugerente, los versos de Cobo van calando muy pronto en el lector, junto con las ilustraciones de Mar Azabal. La niña es observada en ese mundo de ensoñación en el que se desenvuelve, comparte el mínimo detalle con ternura y sin perder la naturalidad, dejando caer los versos como migas de pan.

‘J.A. Bayona: el niño que quería volar’, de Toni Ulled Nadal y Sol Ruiz en Libre Albedrío editorial. Una biografía sobre un director y la capacidad de lo creativo vinculada con el cine como forma de entender la vida. Crecer es madurar, sobre todo cuando uno cree en todo momento es lo que está haciendo; lo intuitivo y el esfuerzo llevan a alcanzar metas.

‘Vengavá. La historia de un robot valiente’, de Linda Bondestam, en Takatuka editorial. La historia de un robot que también sufre y padece los desequilibrios de este mundo allá por donde va: desempleo, incomprensión, etc. Un alegato sobre un futuro inmediato, en el que las máquinas lo controlarán todo, aunque esta historia tiene su ternura y adaptación a la situación final, que al menos deja una sonrisa.

‘Rondas de Rodari’, de Juan Carlos Martín Ramos e ilustraciones de Neus Caamaño, en Kalandraka Editora. Poesía con temple y gusto, máxime para cultivar el gusto e interés de los niños. Libros como este son un buen ejemplo de ello, Martín Ramos nos regala estos poemas en torno a la figura y las propuestas de juego con las palabras del gran maestro Rodari, y el divertimento está asegurado.

Aventuras

‘Espaguetis’, de Pablo Albo y Andrea Antinori, en Takatuka editorial. Pablo ya tiene experiencia en la narración, y eso se nota en esta entrega, divertida y trepidante, en la que la cocina juega un papel peculiar. Si a ello añadimos las ilustraciones, muy complementadas con el relato, el resultado es este: una aventura hacia lo culinario.

‘El esplendor de los mares’, de Paloma Bordons e ilustraciones de María Brenn, Premio Edebé de Literatura Infantil. Nada como un crucero entre abuela y nietos para vivir una serie de aventuras del todo inesperadas, reforzando los vínculos entre distintas generaciones. Una prosa directa, ágil se abre camino con facilidad en los lectores, arrastrados por la frescura de las voces y la atenta mirada de la abuela.

‘La memoria de las bicicletas’, de Josan Hatero, Premio Barco de Vapor, en ediciones S.M. Una novela que cuenta unas vacaciones inolvidables de Martín, las experiencias, los cambios que van a producirse durante esta etapa y cómo eso va afectando al protagonista en su cambio de mentalidad.

‘Lucas Kent & Greta Rouge ¡Socorro, campamento!’, de Rocío Bonilla en Algar Editorial. Nueva aventura de estos dos amigos Lucas y Greta (+Federico y su hermana) que en un aparente anodino campamento de verano, darán con una casa extraña llena de pasadizos que se encargarán de investigar.

‘Laberinto (lunes)’, de Care Santos, en Edebé. Nueva entrega de esta experimentada autora. Nayara es el personaje central que pasará del sueño a la pesadilla por unos hechos en los que alguien no es cómo se pensaba, y la realidad se convertirá en un lugar del que no puedes esconderte.

‘Patas arriba’, de Anne Derenne, en Kalandraka Editora. Una propuesta original, dinámica que busca desde el inicio la complicidad del lector, en el desarrollo de la historia en la selva. Cuando el elefante entra en escena, todo puede dar un vuelco, y la consecuencia es volver a recuperar el equilibrio anterior.

‘La cuarta vida de Blanca Cuervo’, de Alba Quintas Garciandia, Premio Gran Angular en ediciones S.M. Santiago Ramos, inspector, investiga la desaparición de Blanca, y al indagar en su entorno va desvelando toda una serie de obstáculos que no le hacían nada fácil la vida a esta adolescente. La autora refleja con precisión la mente de Blanca, sus acciones, sus consecuencias, su destino.

‘El club de los miércoles’, de África Vázquez, en Algar Editorial. Una novela para jóvenes, con un lenguaje directo y cristalino. Ser madre y profe, llevar todo para adelante puede cansar pero la fuerza del personaje se ve en la propuesta para romper la rutina: montar un musical con los alumnos, y las relaciones que se producen entre de las personas.

‘Liana. El agua arcoíris’, de Anna Manso, en ediciones S.M. Tercer título de esta saga, que sigue manteniendo la fantasía, la conciencia de lo ecológico, el humor como alicientes que permanecen intactos. Liana, con 8 años, ya tiene muy claro que la naturaleza necesita protección.

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‘¡Menuda familia, Magalí!’, de Núria Busquet y Máriam Ben-Arab, en Algar Editorial. Una familia para no aburrirse, empezando por la figura del padre, los hermanos-as y Magalí, una joven inquieta y muy activa que no deja de meterse en líos por ser cómo es: sin filtros. Divertida y algo cafre, la protagonista hará pasar un rato divertido a los lectores.