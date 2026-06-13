Miles Davis cumpliría cien años en 2026. Escucho la magnífica banda sonora de ‘Ascensor para el cadalso’ (Louis Malle, 1958), recuerdo la imagen en blanco y negro de Jeanne Moreau caminando por las calles de París, en soledad, como en un sueño, en conjunción con las notas improvisadas del genial trompetista; y pienso en que no solo las personas cumplen años, también los libros.

Francisco Gálvez (Córdoba, 1945), poeta y gestor cultural, celebra el veinticinco aniversario de una de sus creaciones más emblemáticas: ‘El hilo roto’ (‘Poemas del contestador automático’, Pre-textos, 2001). Y, organizado por el Centro Andaluz de las Letras, un grupo de amigos nos reuníamos para la ocasión en un emotivo acto literario en la Biblioteca Grupo Cántico. El autor de ‘Los soldados’ (1973), fundador de la histórica Revista ‘Antorcha de Paja’ (1973/83) que dirigió junto a los poetas José Luis Amaro y Rafael Álvarez Merlo, o más recientemente ‘La Manzana Poética’, ha sido merecedor de premios como el Anthropos -en 1993 por ‘Tránsito’- o el Ciudad de Córdoba Ricardo Molina -en 2004 por ‘El paseante’-, entre otros, como el que le otorgó Cuadernos del Sur en 2024 por su extensa trayectoria literaria. Larga vida para el poeta y su obra.