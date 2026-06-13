José Antonio Cordón realizó estudios de Historia en la Universidad de Granada, donde publicaría su excelente libro acerca de la producción literaria y bibliográfica en la ciudad durante el siglo XIX. La elaboración de esta obra le serviría muchos años después para pergeñar la novela de la que hablaré. Ya en Salamanca, se doctoró y pronto obtuvo la cátedra de Bibliografía y Fuentes de la Información, iniciando una prolífica trayectoria investigadora. Títulos como Los bestsellers y el caso de Harry Potter o El poder de la lectura constituyen dos hitos de erudición y amenidad acerca de la historia del libro, desde sus orígenes hasta la era digital.

Sin embargo, en sus publicaciones más recientes, sus trabajos de investigación se han entreverado con la literatura de creación. Así ocurre ya en La belleza de la lectura.

El expediente Ronconi es una novela que se mueve en un doble plano narrativo, con una doble intriga y dos tiempos muy diferentes: el siglo XIX y la actualidad. Ello dificulta su clasificación, pues si posee características propias de la novela histórica, también muestra rasgos de novela de campus o de ámbito universitario. Asimismo, puede definirse como novela policiaca, ya que todo gira en torno a una investigación: la de un posible encuentro en Granada entre el compositor Giuseppe Verdi y el escritor García Gutiérrez, así como la de una cuestión de envidias académicas entre investigadores.

A José Antonio Cordón, su condición de historiador le permite recrear magníficamente las atmósferas de la época. Resultan especialmente logradas las escenas ambientadas en las imprentas, o aquellas en las que describe el ambiente del café Apolo en el Cádiz decimonónico, evocando páginas propias de Benito Pérez Galdós y de novelas como La fontana de Oro.

La curiosidad intelectual del narrador convierte la recreación del siglo XIX y del Parnasillo en uno de los grandes aciertos de la novela. Además, todo el relato histórico puede leerse en clave contemporánea, especialmente cuando aborda asuntos como el de las dos Españas.

En la parte de la narración que transcurre en el presente encontramos abundantes elementos de autobiografismo. Los protagonistas, perfilados con gran precisión, comparten un profundo amor por los libros, semejante al del propio autor, y las escenas ambientadas en la biblioteca del Hospital Real de Granada remiten a experiencias juveniles del escritor. De hecho, aparecen personajes construidos en clave, como la doctora Ordóñez, trasunto de la profesora Cristina Viñes Millet, o el crítico literario García Martín.

Nada es baladí en esta novela. Sus páginas están llenas de reflexiones de gran hondura. España es comparada con una diligencia que avanza entre baches; en un momento se afirma que «el cuerpo tiene su propia gramática»; en otro, que «la belleza y la injusticia suelen ir de la mano»; y también que «los cafés son los parlamentos de quienes no tenemos asiento en Cortes».

Literatura epistolar

En algunos fragmentos del libro se recurre al uso de la literatura epistolar. En cuanto al léxico, José Antonio Cordón busca siempre la palabra justa y, con frecuencia, alcanza un tono claramente poético, apoyado en imágenes originales. Los diálogos resultan abundantes y especialmente jugosos. En ocasiones recrea con habilidad el lenguaje popular, como sucede en las escenas protagonizadas por los yonquis, mientras que las descripciones paisajísticas poseen la belleza característica de lo añorado.

Las reflexiones finales son especialmente reveladoras:

« Toda investigación genuina es también una forma de creación ».

». « La belleza tiene una función moral ».

». « La belleza es siempre un acto de insumisión ».

». « Todo lo esencial ocurre por accidente, pero solo el rigor convierte el accidente en destino ».

». « El arte no concluye nunca ».

». La investigación es «una forma de escuchar lo que el presente no quiere oír. De leer lo que se ha tachado».

En suma, nos encontramos ante una gran novela, la primera de su autor, aunque difícilmente será la última. Quien es capaz de ofrecer un fruto tan logrado posee evidentes cualidades para la narrativa, y resulta difícil imaginar que una voz de esta altura permanezca mucho tiempo en silencio.

‘El expediente Ronconi’’.

Autor: José Antonio Cordón.

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Editorial: Ediciones Miguel Sánchez. Granada, 2026.