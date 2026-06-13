El cáncer en la poesía

Juan Manuel Navarro Alfaro (Pedro Martínez, Granada, 1971) ha entregado a la luz de la imprenta su último libro de versos, con el título de ‘La mujer de esparto’, con prólogo de su profesor, el escritor Antonio Enrique, preámbulo de Eduard Gifre Casadevall, jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital de Manacor; testimonios de Alejandra Rojas, Dorotea Elzbieta y María Noel Teperino, un epílogo de la poeta y novelista Carmen Hernández Montalbán y un texto de portada trasera de Manuel Vilches García de Gars; todos ellos vienen a enriquecer, en justo y explícito complemento, la carga poética de un libro de 308 páginas, haciendo que ninguna de ellas sobre.

El tema monográfico del libro es el cáncer femenino, lo cual pone al lector en alerta sobre la dureza intrínseca de unos versos, cuya lectura ha de afrontar no sin cierta desazón. ¿Por qué ‘La mujer de esparto’? El esparto, ese matorral simbólico y significativo, que representa la austeridad de un medio natural árido y la resistencia contra la fuerza del viento que lo azota sin piedad, se convierte metafóricamente, por obra y gracia del poeta, en la materia compositiva de la mujer, constituida en todo un mito de fortaleza y lucha contra la adversidad, en este caso contra una enfermedad grave. De la mano del poeta y de su fina observación, externa e introspectiva, el lector va siguiendo las fases del procedimiento evolutivo, tanto físico como psicológico, por el que atraviesa la enferma desde que le es diagnosticada la enfermedad hasta que sobreviene la estabilización o curación del mal que tanto dolor y tanta angustia provoca en quien lo sufre o lo ha superado.

Para ello nos conduce a través de una estructura medular que consta de cinco partes o peldaños evolutivos, a los que denomina: «El tiempo se detiene» (diagnóstico, negación y aceptación del mal); «El alma herida» (el duro tratamiento médico); «Volver a construirte» (intento de compaginar la enfermedad con la vida); «Tu apocalipsis» (efectos secundarios o consecuencias físicas del tratamiento) y «Alegría» (esperanza que llega a la vida del paciente con la recuperación progresiva de su salud).

‘La mujer de esparto’ es un libro valiente y debe de haber supuesto un gran reto para su autor, el poeta granadino Juan Manuel Navarro Alfaro.

Y un poemario que merece el aplauso y la solidaridad de lectores y críticos por su singularidad y su acierto en el diagnóstico y ejecución literaria de esta «guía lírica» de dignidad y esperanza para una enfermedad tan temida que se ha convertido, cuando menos, en algo tan frecuente.

‘La mujer de esparto’.

Autor: Juan Manuel Navarro Alfaro.

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Editorial: Averso Poesía. Granada, 2026.