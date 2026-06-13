El animalario de Juan Ramón

No hay duda de que Rocío Fernández Berrocal se ha convertido en la mayor especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez, y la edición de sus estudios referidos al poeta de Moguer lo están probando continuamente. De hecho, no está aún muy lejana la edición de la obra ‘Idilios’, calificada por Antonio Colinas como «otro de los más grandes libros emblemáticos del poeta de Moguer»; quien lo escribiera entre 1912 y 1913 y con el cual confirmaba la valía de su creación renovándolo como el «poeta incendiado» de una obra constante que sobresalía por la belleza inquebrantable tras el deslumbramiento de la palabra, por la aspiración al mensaje trascendente y, en consecuencia, por los valores líricos con que se presenta la totalidad de su obra.

Todo ello, en conjunto, lo advertimos de nuevo reconcentrado en esta reciente publicación ‘Platero y otros. Antología de los animales en la obra de JRJ’.

Se trata, en este caso, de la edición de un libro de 240 páginas que Fernández Berrocal justifica ateniéndose al hecho de que «el reino animal recorre toda la obra de Juan Ramón Jiménez con una fuerza y delicadeza deslumbrantes». En este sentido, ya el libro citado ‘Idilios’ recoge varios poemas cuyo referente lírico son dos pájaros: «No tiene el pájaro los aires, / ni el oro, ni la luz (…)» y, continuando ese sentir, la presente antología sobre los animales en Juan Ramón incluye efectivamente diversos textos (unos en prosa, la mayoría, y otros en verso) que tienen como razón poética al pájaro, ampliándola a otras aves como el ruiseñor, el mirlo, la alondra, el gorrión…: «Era el pájaro tan leve / como un pétalo; de grana / tenía teñido el pecho; / su garganta era de plata»; «Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula».

En la antología ―precisa Fernández Berrocal― se incluyen «los textos más representativos del universo animal de JRJ desplegado en su intensa y extensa obra». Todo ello favorece que el libro pueda componerse atendiendo a cinco apartados titulados «Criaturas del aire», «Los amigos del hombre», «Animales silvestres», «Los amigos de Platero» y «Jardín de fieras». Muy concretamente, contabilizado el número de animales referenciados se llega a la cantidad de una cuarentena de criaturas en la naturaleza de Juan Ramón.

Fusión con la naturaleza

A la mejor comprensión de este mundo animal propio de Juan Ramón contribuye Fernández Berrocal introduciendo la edición con los epígrafes «El reino animal» y «Animalario», a los que añade otros cuatro parágrafos que concretan diversos aspectos de la creatividad de Juan Ramón Jiménez, a quien acaba definiendo como «libre animal poético» y como el poeta que llega a ser «humilde ruiseñor del paisaje».

Y si Juan Ramón Jiménez ya en ‘Platero’ escribió la alabanza de los que eran «¡Benditos pájaros, sin fiesta fija! (...) son mis hermanos, mis dulces hermanos»; ahora, en esta edición de Rocío Fernández Berrocal —de fácil lectura, pero a la vez de penetrantes comentarios— queda patente el amor que el poeta manifestó en todo momento por el mundo animal.

Así que Juan Ramón se fusiona con la naturaleza en plenitud, con el chopo, con el pájaro, con el árbol. Y es a ese conocimiento al que contribuye esta particular edición de Rocío Fernández Berrocal, ya insustituible en los estudios sobre el poeta moguereño.

‘Platero y otros. Antología de los animales en la obra de JRJ’.

Autor: Rocío Fernández Berrocal.

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Editorial: OKTO. Huelva, 2025.