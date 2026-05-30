Resignificar la propia obra

‘Tránsitos’ es el título con el que Rafael Castillo Zapata (Caracas, 1958) selecciona, reordena y resemantiza cuatro décadas de poesía, apenas dos años después de haberla compilado íntegramente en ‘Poesía reunida’, 1984–2008 (Oscar Todtmann Editores, 2023). La obra poética de este profesor de Teoría de la Literatura en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela se reduce a tan solo ocho libros, entre los que destacan el inicial ‘Árbol que crece torcido’ (1984), ‘Estación de tránsito’ (1992), ‘Providence’ (1995) y ‘Estancias’ (2009).

Según explica el propio autor en una breve «Nota preliminar», se trata de un libro nuevo, aunque todos los poemas que lo integran hayan sido publicados con anterioridad. No es una antología ni una mera compilación de poemarios previos, sino el resultado de una «nueva orquestación»: el poeta organiza los poemas en forma de ‘suite’, compuesta por seis partes numeradas, y sustituye los números con los que los intitulaba por títulos más alusivos al contenido de los mismos. De este modo, cada pieza adquiere una nueva significación que se deriva tanto de las actuales relaciones que establecen entre ellas como de los matices interpretativos inéditos que se fundan entre cada una de ellas y el título.

En este sentido, tal estructuración refuerza la idea de tránsito, de evolución de una obra que, a pesar de su brevedad, presenta una gran unidad y una profunda coherencia. Así, desde el verso libre de una poesía narrativa, urbana, coloquial, clara y comprometida impulsada por el ‘Manifiesto’ (1981) del Grupo Tráfico -colectivo clave en la renovación de la poesía venezolana de los años ochenta, del que fue fundador junto a otros escritores como Yolanda Patin-, el poeta se adentra en el poema en prosa para llegar a una poesía cada vez más sobria, despojada, abstracta y minimalista, caracterizada por la economía del lenguaje, por la musicalidad interna del verso y por la intensa concentración expresiva.

En suma, ‘Tránsitos’ puede leerse como un acto de relectura, resignificación e, incluso, reinvención del propio autor, al tiempo que le ofrece al lector la oportunidad de acercarse a una de las voces más consistentes y depuradas de la poesía venezolana contemporánea.

‘Tránsitos’.

Autor: Rafael Castillo Zapata.

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Editorial: Visor. Madrid, 2025.