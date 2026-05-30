Rafael Ballesteros, original sonetista

A un poeta fundamental, a la vez que narrador, en la creación del medio siglo pasado y de principios de este, corresponde el reciente título Sonetos todos, una extensa antología -en total 87 poemas- fechada entre 1969 y 2023. Para su mejor comprensión lleva un dilatado epílogo de Javier La Beira, en el que se realizan numerosas consideraciones literarias sobre esta composición métrica y se añaden oportunos comentarios acerca de la poesía del autor malagueño, con significativa atención a buena parte de sus recursos estilísticos.

En esta edición, los primeros 29 sonetos pertenecen al libro Las contracifras y evidencian ya las que van a ser características expresivas y de pensamiento que, al constituir la personalidad literaria del poeta, reaparecerán posteriormente en títulos sucesivos.

Rasgos temáticos

En este sentido, el autor ha dicho que entre estos libros no existen diferencias esenciales y que estas son inapreciables, pues, a pesar del tiempo transcurrido, los rasgos temáticos y estilísticos forjados en la lejanía reaparecen después en el presente lírico. Será en ellos -y por extensión en estos sonetos iniciales- donde se irá apreciando un determinado modo conceptual de definir la realidad y una manera particular de emplear los recursos expresivos.

Asoman ya en este libro los que serán sus habituales juegos de palabras, la creación de neologismos o las dislocaciones léxicas («anginando», «sinmigo»), así como las oportunas y frecuentes antítesis destinadas a resaltar la disparidad significativa: «…Si les das y les / quitas después, chillan». A ello habría que añadir el rasgo procedente, en ocasiones, de un carácter lúdico y sobre todo experimental, en consonancia con la línea expresiva de muchos de sus poemarios anteriores.

Ha señalado La Beira que las perspectivas de estas composiciones rondan la tristeza, la nostalgia, la soledad, la traición, la pérdida o la muerte. Léase aquí el título Memoriales.4, cálido homenaje de recuerdo al que fuera tan amigo Juan Campos Reina. Estos temas lastran extensamente unos sonetos de los que también La Beira ha afirmado: «La clave de bóveda que sustenta toda la fábrica literaria de Ballesteros se llama indagación».

Mérito del autor

Así pues, la inferencia más clara a la que puede llegarse es la de que el mérito literario de Ballesteros se erige sobre la base de tres pilares fundamentales: la expresividad netamente personal, la temática desarrollada en una sorprendente variedad de motivos —de los que surge una honda reflexión sobre el universo— y la conceptualización del pensamiento, abordada con una aparente racionalidad comunicativa.

Siendo así, tales textos se presentan reunidos en un libro mayor y proceden de títulos como Las Contracifras (1969), Contramesura (2020) y Estados sombríos del corazón —sección del libro Perseverancia (2023)—. A Contramesura pertenece el soneto Laicos y civiles .12, que debe tomarse como ejemplo ineludible de la capacidad del poeta para encadenar una adjetivación contundente y de su intención de crear neologismos inesperados -aquí «tufo», «tofo» o «sopón»-.

Valorando su propia obra, el poeta cree que siempre es posible mejorar y que en el verso debe sopesarse la importancia de la musicalidad de la palabra. En su concepción, el dominio de la lengua conduce siempre al dominio de la poesía, aspirando a conseguir «una poesía que intenta ser personal y creativa».

‘Sonetos todos’.

Autor: Rafael Ballesteros.

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Editorial: Sonámbulo Ediciones. Málaga, 2025.