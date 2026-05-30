Estamos en un sistema editorial que generó, según el Ministerio de Cultura, más de 91.000 títulos de libros en 2025, de los cuales solo un porcentaje muy pequeño logra vender más de 2.000 ejemplares, incluyendo libros de historia, catálogos de arte, novela negra, etcétera.

Hay dos grandes grupos, como Planeta, con más de 70 sellos, y Penguin Random House, que copan prácticamente el mercado de la poesía y la narrativa. Para sobrevivir a estos grandes emporios, las editoriales independientes tienen un papel fundamental a la hora de generar libros de calidad que no estén bendecidos por el mercado. En Barcelona, uno de esos sellos es Animal sospechoso.

Poetas en construcción es un libro de entrevistas y poemas seleccionado por el poeta Misael Ruiz, en el que se recoge el testimonio de 15 poetas sobre el proceso creativo. Lo particular de esta propuesta es que se pide a los autores que hablen del proceso mental antes de que aparezca el poema. En dicha selección encontramos ocho poetas residentes en Barcelona, procedentes de otros países o ciudades españolas, que a su vez eligieron a otros poetas bajo la misma idea. El cuadro que forma este libro es muy interesante porque se trata de un mestizaje cultural que se genera, sobre todo, en grandes ciudades como Chicago o Barcelona, comentaba el poeta Álvaro Hernando Fraile.

La Barcelona de ahora no es la misma que la de hace unos años. La mayor parte de sus poetas en lengua castellana fueron silenciados al no promocionarse sus obras a partir del año 2010. Ese silencio todavía late desde que la ciudad dejó de ser cuna de culturas diversas que irradiaban la luz de la modernidad, retrotrayéndose hasta alcanzar cotas de invisibilidad cuando, paradójicamente, se están generando mestizajes culturales muy interesantes y alentadores.

La editorial Animal sospechoso, al cuidado del incansable poeta de origen colombiano Juan Pablo Roa, logró crear con su sello una especie de canon poético de diferentes generaciones y tendencias para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Ciudad Condal, cuya brecha lingüística hizo borrón y cuenta nueva con la irrupción de las políticas lingüísticas prioritarias.

¿Qué encontraremos en esta antología?

Interesantes aportaciones a modo de sondeo sobre los modos de inspiración, no solo de creación. La mayoría de los poetas coincide en que debe existir inspiración y que, cuando llega, hay que atenderla. ¿Cómo llega? Con una palabra, un sueño, un sonido, siempre con cierta dosis de extrañamiento aderezado con el asombro, dando relevancia no tanto a cómo se hace un poema, sino a cómo se propicia.

Se habla también de la traducción, de la corrección del poema, así como de las fuentes que inspiran a los creadores.

Un idioma muy compartido

Juan Pablo Roa hace referencia a su fascinación por el español como lengua. Señala que somos más de veinte países los que empleamos un mismo idioma y que en cada uno encontramos modalidades de expresión diferentes. No en vano, se está generando un canon de poetas sudamericanas como Ida Vitale, Piedad Bonnett, Blanca Varela o Rosario Castellanos.

Llama la atención que, ante la pregunta de las influencias literarias, casi ninguno se sienta vinculado a un solo poeta de Barcelona, ni en catalán ni en castellano; únicamente aparece una mención a Jaime Gil de Biedma.

Protagonistas

Varios de los poetas residen en dicha ciudad desde hace años, como Rodolfo Häsler, Neus Aguado, José Ángel Cilleruelo, Teresa Shaw, Misael Ruiz, Corina Oproae, Cristina Grisolia, Miriam Reyes o Mónica Picorel, quienes eligieron a otro poeta con el que sienten afinidad: Laura Giordani, Álvaro Hernando, Tere Irastortza, Antonio Méndez Rubio y Marina Tapia.

Concluyamos que la inspiración mantiene un papel importante en el trabajo de todos. Les fascina buscar la etimología de cada palabra, saber de qué estamos hablando y nombrando, aunque el poema nunca debe escribirse pensando exclusivamente en ello: el resultado nunca se sabe.

Una excelente propuesta que podría ampliarse para sacar a la poesía de los ámbitos regionales y proponer nuevas miradas acerca del sujeto poético. Quizá debería comprometerse más con el tiempo que estamos viviendo, como dice Teresa Shaw: «Ver lo que somos, comprender el horror, mirarlo de frente».

Tal vez ese sea un camino que desvíe la atención de la poesía basada únicamente en la subjetividad del poeta que se pone una venda en los ojos. No cabe duda de que algo está cambiando desde hace mucho tiempo, y quizá haya llegado el momento de ponerlo en práctica sin ahorrar la complejidad que ofrece cada poema, dejando al lector la tarea de desvelarlo.

‘Poetas en construcción’.

Autor: Edición de Misael Ruiz.

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Editorial: Animal Sospechoso Editor. Barcelona, 2026.