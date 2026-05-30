El nuevo viaje poético de Maricruz Garrido

Cromática de los días. Así se titula el nuevo poemario de Maricruz Garrido Linares, una obra que abre un nuevo tramo en la trayectoria de una autora que ha hecho de la palabra un espacio de reflexión ética, emocional y estética.

El libro propone un viaje sensorial en el que las emociones humanas se fragmentan y recomponen a través del color, convertido aquí en lenguaje filosófico y en herramienta crítica frente a la realidad contemporánea. Editado por Editorial Anáfora dentro de la colección Dabisse Romero, el volumen cuenta con un prólogo firmado por la escritora y promotora cultural cordobesa Rafaela Hames Castillo, quien sitúa al lector ante una experiencia poética de profundo calado.

A lo largo del poemario, el color adquiere una función vertebradora que va mucho más allá de lo ornamental. Sobre la temática central, la prologuista asegura que ha ido descubriendo «un puro contraste y confrontación de disposiciones del ser humano representadas simbólicamente por determinados colores, principalmente el rojo, el azul y el gris». Cada tonalidad actúa así como un estado del alma, como una forma de situarse ante el mundo y de responder a sus tensiones.

En ese recorrido, la poeta de Priego de Córdoba va despojando sus textos de artificios innecesarios, «trazando sus líneas y desnudando a la vez su misterio de percepción, sensación y respuesta con una sencillez y maestría proporcionales a su trascendencia». Esa aparente sencillez esconde, sin embargo, una mirada aguda sobre la fragilidad del ser humano y sobre las fuerzas que amenazan con diluir su identidad.

Cromática de los días aborda también la condición humana desde su vulnerabilidad más esencial, esa «inasible sensación de irrealidad parecida a la inercia onírica de los sueños que acaece al ser humano ante la inquietante conciencia de su inerme, frágil y breve condición».

Esa conciencia atraviesa los poemas y deja una huella reconocible en el lector, que se ve reflejado en esa experiencia de precariedad existencial.

‘Cromática de los días’.

Autora: Maricruz Garrido Linares.

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Editorial: Colección Dabisse Romero. Málaga, 2026.