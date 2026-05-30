Joseph Brodsky hablaba de la condición humana llamada exilio. Somos tantos los que nos encontramos a la intemperie. Nos estamos convirtiendo en personas sin hogar. Nos están echando de casa. En inglés se utiliza el término «unhomed», entendido como privado de hogar. ¿Qué significa el hogar en el siglo XXI? ¿Qué se aprende después de perder un hogar?

Estas son algunas de las preguntas que se plantea la pensadora política turca Ece Temelkuran (Izmir, 1973) en su último ensayo, La Nación de los extraños (Anagrama, 2026), traducido por Albert Fuentes y subtitulado de manera significativa Un nuevo hogar en el siglo XXI.

La columnista política más leída de Turquía, tras el intento de golpe de Estado, decidió abandonar su país bajo amenazas de muerte por parte de los islamistas, para poder escribir en libertad. Se convirtió desde ese momento en una persona sin hogar, pero que no quería ser una exiliada quejica.

Autora de Juntos y también de la célebre Cómo perder un país (2019) —obras que conforman una trilogía—, se convierte años más tarde en una intelectual que huye de los bárbaros y busca refugio en el mundo civilizado. Había que partir de cero, lo que supone un desgarro en lo más profundo. El exilio no podía ser un lugar donde quedase paralizada por el miedo, sino que sentía la necesidad de ser valiente.

El ensayo comienza en el momento en que llama a su madre y le comunica que no va a volver a casa, siendo la respuesta un: «Quédate ahí y no vuelvas», porque su derecho a existir estaría en peligro.

Críticas al gobierno turco

Conocida por sus críticas al gobierno autoritario turco, por su defensa de la libertad de prensa, el laicismo, los derechos humanos y la justicia social, desarrolla unos escritos que combinan política con narrativa personal, populismo, cuestiones de identidad y memoria histórica. Todo ello a través de un estilo apasionado y directo que mezcla el periodismo de investigación con la narrativa literaria.

Las amenazas del régimen turco venían dadas porque la acusaban falsamente de estar organizando un levantamiento popular contra la deriva antidemocrática del gobierno de Erdogan. Nada más lejos de la realidad. A partir de ese momento comienza a experimentar una sensación creciente de extrañeza, de orfandad, de estar a la intemperie, lo que supone «perder el hogar», que es lo mismo que perder el dominio sobre tu propio destino.

Nación en ciernes

Te conviertes en un extraño y reclamas la posibilidad de ser acogido en otro país hasta que caes en la cuenta de lo numerosos que somos, confiesa. Una nación en ciernes, una población creciente que no conoce fronteras y que llama «Una nación de extraños», formada por todos aquellos que han tenido que abandonar su patria y que no se sienten en casa en su propio país. A la búsqueda de un nuevo hogar.

Cuando Ece Temelkuran decide no volver a casa, se convierte de manera involuntaria en una ciudadana global. Escribe con la esperanza de respirar en ese nuevo hogar, en Grecia, Túnez, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, o quizá en un «nuevo mundo» donde nadie se convierta en un extraño.

Autómata de la supervivencia en un primer momento, congela el corazón para no sentir ni nostalgia ni sentimentalismo, sino con el propósito firme de reconstruirse como ser humano en otra sociedad. Encontrar el puerto seguro, donde sentirse a salvo. Una Nación de extraños donde poder compartir lo aprendido después de perder nuestros hogares, confiesa. Donde todos los «extraños» del mundo se pongan de acuerdo para decirle a la Humanidad que los sin hogar tienen derecho a vivir con dignidad.

Un empezar a concebir «un nuevo hogar» para todos, que Ece Temelkuran escribe a través de una serie de cartas donde confiesa que necesita urgentemente un hogar, sin aparecer como una víctima. Sin que la domine el miedo, ni tampoco presentarse como una gloriosa superviviente. Contar en este hermoso libro lo que ha hecho para sobrevivir. Que oigan su voz a través de misivas tituladas Mi querido extraño, dedicadas a quienes están construyendo nuevos hogares contra viento y marea. Como si la vida nómada fuese una salida de la policrisis actual hacia Ítaca. Su historia singular es un testimonio del estado actual de la Humanidad en esta encrucijada crítica.

‘La Nación de los extraños’.

Autora: Ece Temelkuran.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2026.