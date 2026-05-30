Dicen que el arte cura, que es terapéutico. No sé. Aliviar, alivia. Al emisor y al receptor. A quien lo escribe y a quien lo lee; a quien lo pinta y a quien lo ve; a quien hace música y a quien la escucha; a quien filma, dramatiza, fotografía o esculpe… y a quien se recrea en una sala cinematográfica, en un teatro, una galería de arte o un museo.

En fin, la locura que todo lo cura -como cantaba Aute, que de esto sabía un rato-.

Recibo una entrada para el concierto de Eric Clapton en Madrid. Me la envía un amigo -de los buenos- que me conoce bien y sabe que algo se me removerá por dentro cuando escuche los primeros acordes de Layla, Cocaine, Wonderful Tonight o Tears in Heaven. Y así fue.

Pero la terapia no quedó ahí. Un par de piezas teatrales -Tras el ensayo y Travy- consiguieron hacerme olvidar alguna que otra cuita. Y, para rematar el fin de semana, algunas exposiciones fotográficas y pictóricas como las de Chema Madoz, el danés Hammershøi o el sueco Zorn.

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Y vuelvo a Córdoba, deseando ver la obra de Rita Rutkowski.