De Italia a la Luna

Missitalia, la nueva novela de la escritora Claudia Durastanti (Brooklyn, 1994), encierra en su título un juego y un significado que termina de encajar sus piezas en la tercera y última parte del libro, en el año 2051. Hasta llegar ahí, lo que tenemos entre manos nos lleva primero al pasado, al tiempo de la Unificación y, en concreto, a Basilicata, en el sur de Italia. Tras ese inicio, un salto en el tiempo de cien años -época de posguerra- sin salir de ese espacio geográfico.

En esas tres historias divididas en el tiempo, pero unidas por la misma tierra -con la pequeña salvedad de que en 2051 el paisaje es una réplica en una colonia lunar-, tienen el aliciente de encontrar en el hilo narrativo un nexo que sirve para que pasado y futuro sean dos conceptos con un mismo impacto. Un impacto que viene dado a través de los gestos, de las acciones y las palabras de las protagonistas que, a pesar de la lejanía histórica, tienen un eco común.

En la primera parte, titulada Las anguilas, encontramos a Amalia Spada -llamada Madre-, mujer temeraria que había «construido una torre de Babel cerca de los barrancos y tratado de instruirse en la cría de animales y la conservación de alimentos con escasos resultados, tan solo una cadena reactiva de mohos y carcasas en el vertedero de atrás de casa». En Val d’Agri convive con «las hijas de nadie», con las que desafía al mundo industrializado que viene en camino: «Y si se hubiera preguntado cuándo se había vuelto temeraria, habría llegado a conclusiones distintas, a partir de una inquietud o de un acontecimiento que se renovaba constantemente».

En la segunda parte, Aguasucia o Detesto a los supervivientes, la protagonista es Ada, que con ese mundo ya industrializado y de manera no prevista termina por convertir su viaje al sur de Italia -a la tierra natal de sus padres- en una investigación sobre la exploración petrolífera y sus consecuencias en la zona: «Éramos extractores de datos y, sin quererlo, también contribuimos a crear un sur en miniatura, un parque temático de la crisis».

Con estos antecedentes y la llegada de la tercera parte, con el atractivo título de Fuimos felices en el futuro, aparece la añoranza. Y lo hace a través de la tercera protagonista, llamada A: una archivista de objetos y ritos de un mundo lejano en el tiempo y también -ahora sí- en el espacio. Ella es quien habita en ese paisaje lunar que es una réplica de Basilicata. Ella es quien encarna la nostalgia de la Tierra con mayor fuerza y lo hace, curiosamente, desde su trabajo en la Agencia Espacial Mediterránea, un organismo creado en 2051 para «diversificar los despegues hacia la Luna distribuyéndolos a escala global». Con su traslado a la Luna en 2056, A tiene como objetivo «reducir las fiestas y los días consagrados a alguna conmemoración para legar a la Luna una civilización menos volcada en la memoria».

La visión del mundo

Precisamente, ese objetivo de A es el que nos puede llevar a seguir el rastro hacia la etapa narrada durante la Unificación, doscientos años antes. Defendiendo en ese tiempo una relación más cercana con el entorno físico, alejada de celebraciones, de objetos que se asocian a un progreso que ha desvirtuado nuestra manera de estar en la Tierra. Es eso lo que la misma Amalia Spada defiende ante quienes tratan de imponer ese mundo industrializado a cualquier precio. Lo que hace cambiar el modo de ver el mundo de Ada.

Claudia Durastanti, que vuelve con esta publicación tras conseguir relevancia internacional con La extranjera, se las arregla para combinar las tres partes con una escritura diferente, atada a cada una de las historias, pero que termina por encontrar también un eco común: «Se quedó allí mirándolo, y luego formuló la teoría de que toda expresión humana es el resultado de un proceso de descarte. Más que elegir una palabra que decir, excluimos miles que no decimos».

En la actitud de las tres protagonistas encontramos igualmente una combinación perfecta entre lo que eligen hacer y lo que deciden no llevar a cabo, colocando todo en la balanza para definirlas como mujeres que se alejan de la norma, del discurso impuesto en cada etapa de la historia.

‘Missitalia’.

Autora: Claudia Durastanti.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2026.