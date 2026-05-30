Inteligencia y pasión

Hermoso libro del premio Nobel francés de 1921, que en sorprendente y profundo diálogo consigo mismo y con el lector, descubre los matices esenciales de ese ‘Jardín de Epicuro’, que es metáfora de la alegría de vivir, del placer, el arte, la ciencia, el conocimiento y la verdad.

Sus páginas hablan del cielo, del universo, de Dios, del hombre y la mujer. Comienza con su concepto filosófico de la vida, de la ciencia, de la insignificancia del ser humano frente a la magnitud del cosmos, de la tierra pretérita y el futuro posible que espera a nuestro planeta y a nuestra civilización. Y lo habla como podría haberlo hecho Carl Sagan o cualquier otro excelente divulgador moderno, con amenidad y profundidad científica, para, luego, derivar hacia temas de más profunda humanidad: habla del amor y el misticismo, del cristianismo y el pecado, del pasado, de los mitos y leyendas, profundizando en su propio concepto del amor, de la mujer, del arte, de la literatura y de la vida en general. Y entremezcla sus argumentos con reflexiones sobre la especie humana, el progreso de aquellos hombres que vivían en las cavernas, también de aquellos que nos sucederán, y que quizás vuelvan a ellas.

En estas páginas vemos a Homero y los mármoles griegos, el pensamiento, la verdad y la armonía, en aforismos y reflexiones, unas veces muy breves, otras que ocupan varias páginas, donde se habla del arte y la belleza, de las lecturas que lo han marcado, de una visión general de la alegría de vivir.

Su tono es cercano, como el del amigo con experiencia que habla con el corazón abierto, con la desnudez del que ya nada tiene que perder, reflexiones acerca de todo aquello que nos hace humanos: el arte, la literatura, la ciencia, la historia, Dios o los libros.

Obras que le han marcado

Habla del teatro de Shakespeare, de Leibnitz, Descartes o Comte, de lo humano y humanístico, de lo intelectual y emocional, de valores, de ética, de grandes escritores. Y reflexiona sobre las obras de la literatura que lo han marcado. Todo ello configura un libro hermoso, testimonio intelectual de un gran premio Nobel de principios del XX que escribe con amenidad, con propiedad en el lenguaje y con un uso muy inteligente de la metáfora.

Por las páginas de este libro fluye la vida, el placer, el encanto, la belleza, el arte, el hastío de los poetas, el amor que necesitan los hombres, sus imágenes, formas y colores; también el pueblo y los filósofos. El suyo es un testimonio intelectual que acoge todos los apartados, como el referente a los orígenes del alfabeto, algo fascinante, el emocionante momento histórico en que se plasma en símbolo, palabras y pensamientos, esa invención que es el punto de arranque de la cultura, el milagro de la inteligencia que engendra toda la civilización posterior.

Personajes como Platón, San Agustín, Maimónides, San Alberto Magno o Descartes dialogan todos juntos en un apartado titulado «En los Campos Elíseos» (pág. 106 ss.), donde conversan estos grandes hombres de la cultura de todos los tiempos.

También Orígenes, Shopenhauer, Descartes, Platón, Aristóteles, Sócrates, Cicerón, incluso Séneca: «el mejor premio de la virtud es la virtud misma» (pág. 109). Sin faltar el propio Epicuro: «¡Oh Aristóteles! Para dicha suya, esa alma es como la nuestra, perecedera y sujeta a muerte. Caras sombras, esperad pacientemente en estos jardines el tiempo en que perderéis del todo, con la voluntad cruel de vivir, la vida misma y sus miserias. Reposad por adelantado en la paz inalterable» (pág. 110).

Epicuro es el eje vertebrador de este ensayo y su pensamiento atraviesa los distintos capítulos del libro, sus conversaciones y enfoques. No es el autor más citado, apenas dos o tres veces, pero su figura se presiente a lo largo de todas las páginas de esta obra, donde se reúnen artículos, reflexiones, aforismos, ciencia, literatura, filosofía y sociedad, con gran belleza literaria; sin duda, un ensayo hermoso de un premio Nobel de principios del siglo XX, que tiene aún mucha fuerza y mucho que decir al mundo de hoy, porque se habla de felicidad y de la vida, en este ‘Jardín de Epicuro’ que hay que cultivar con pasión e inteligencia.

‘El Jardín de Epicuro’.

Autor: Anatole France.

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Editorial: Trifaldi. Madrid, 2025.