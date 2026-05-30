El pasado 17 de mayo la Real Academia de Córdoba celebró su tradicional aniversario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, su laico patrón. El insigne cordobés de Las Soledades y el Polifemo revolotea por Córdoba en este día de una manera especial: misa en la capilla de San Bartolomé de la Santa Iglesia Catedral, ofrenda floral –laurel y claveles– ante el cenotafio que conserva sus cenizas, «las rosas a Velázquez, y a Góngora claveles», escribió Rubén Darío, conferencias, lecturas de poesía… Como noticia gozosa para Córdoba y su academia, Antonio Cruz Casado, director del Instituto de Estudios Gongorinos, anunció que el próximo año se cumplirá el 400 aniversario de la muerte del poeta.

Con tal motivo, la Real Academia se prepara ya para que este acto sea el más brillante posible y la figura de Góngora vuelva a deslumbrar como el poeta de la poesía pura y la modernidad, de la musicalidad y el color, el simbolismo, una poesía que invitó a nuestra intelectualidad a bucear en la creatividad y complejidad de las palabras.