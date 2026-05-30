Hay historias que no pertenecen al pasado, sino a la conciencia viva de los pueblos. Fuente Obejuna es una de ellas. No es solo un episodio recogido en crónicas, es un latido colectivo que atraviesa los siglos, una verdad que se repite allí donde la dignidad se enfrenta al despotismo.

Fuente Obejuna a escena nace precisamente de ese febril latido. Se adentra en el hecho histórico que sacudió a una comunidad entera y Lope de Vega convirtió en gesta inmarcesible. Aquí, el escenario no es solo un espacio simbólico: es la propia tierra de Fuente Obejuna, donde desde 1992 la historia vuelve a recrearse, una y otra vez, con la fuerza de quienes la heredaron. Nos encontramos ante un teatro que trasciende lo estético para abrazar lo ético. Un teatro épico y profundamente humano. Porque en cada representación y en cada voz que pronuncia el célebre grito ‘Fuenteovejuna, señor’ resuena la afirmación de un pueblo unido frente a la tiranía, frente al poder arbitrario, frente al silencio impuesto. Es la palabra convertida en resistencia, el arte convertido en memoria, el poder del teatro como espejo, denuncia y esperanza.