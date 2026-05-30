Devanar las emociones

Una madeja de estambre es un modo de presentar el hilo o la lana, caracterizado por su disposición en vueltas uniformes que forman una especie de trenza. A diferencia del ovillo, el estambre ha de ser devanado antes de utilizarse para tejer. Sobre esta imagen, la poeta y artista mexicana Leonor Pataki (Oaxaca, 1995) urde su debut literario, Una madeja de estambre, una singular propuesta con la que ha obtenido el 38º Premio Loewe a la Creación Joven.

Formado por 50 poemas en verso libre, cuya extensión oscila entre los 29 y los 48 versos, el conjunto presenta un marcado carácter narrativo y descriptivo. Todos los poemas comparten la misma estructura: se abren con un título bimembre introducido por la preposición «de», mediante el cual se alude a una cualidad esencial del animal; a continuación, dicha cualidad se presenta y se confronta con la propia experiencia para, luego, universalizarla.

En ocasiones, además, se intercalan versos ajenos con los que dialoga y traza una impresionante genealogía de escritoras que han encontrado un espejo en la figura del felino, con el que han creado un fuerte vínculo afectivo, un espacio de tensión y de conocimiento: Louise Glück, Wislawa Szymborska, Nadine Gordimer, Gabriela Mistral, Svetlana Alexiévich, Olga Tokarczuk, Alice Munro, Toni Morrison, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Herta Müller, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum, Simone Weil, Luce Irigaray, Iris Murdoch, Audre Lorde, Emily Dickinson, Adrienne Rich, Clarice Lispector o Marguerite Yourcenar.

Figura central del libro

Así pues, el gato, figura central del libro, se convierte en un elemento simbólico que permite desvelar aspectos profundos de la condición humana. En la observación de su comportamiento, aparentemente distante y regido por el instinto, la poeta encuentra un contraste fértil con la racionalidad y las convenciones que marcan la vida.

Esta oposición se traduce en una serie de comparaciones que no buscan la identificación plena, sino que subrayan la diferencia. Para ello, acude a la precisión lingüística, a la condensación semántica, al símil y a la metáfora, en una inteligente fusión de lirismo y fantasía con la que establece los pilares conceptuales del poema.

Los poemas, dispuestos como fotografías que se yuxtaponen y comparten el mismo hilo, ensanchan los límites de la experiencia personal hasta elevar la figura del félido a símbolo de autonomía, resistencia y supervivencia frente a un mundo hostil. De este modo, el conjunto se erige en un primer libro de notable solidez y coherencia, que augura una trayectoria fértil.

‘Una madeja de estambre’.

Autora: Leonor Pataki.

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Editorial: Visor. Madrid, 2025.