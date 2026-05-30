Nosotros, el bosque

Óscar Sotillos (Barcelona, 1973) viene cultivando diversos géneros desde 1999. En narrativa obtuvo el premio Encina de Plata en 2010 con La orilla de las palabras y, en 2016, el premio Diputación de Córdoba de novela juvenil con Medianoche en el campanario.

Con En los bosques de la rabia, el autor se adentra en los territorios más sombríos de la condición humana a través de una escritura que entrelaza la hostilidad del paisaje con el aislamiento psicológico, rehuyendo con acierto los tópicos -tanto modernos como tradicionales- que suelen rodear al mundo rural y su entorno.

La trama arranca con la tensión entre sus dos protagonistas: Yago y Víctor. Su encuentro inicial en una cabaña apartada funciona como catalizador de un conflicto latente donde la culpa, los traumas no resueltos y el peso del juicio social se manifiestan en una única emoción compartida y destructiva: la rabia.

Este inevitable choque representa también el enfrentamiento entre dos mundos. Por un lado, Yago, el autóctono crecido en la dureza de ese hábitat; por otro, Víctor, un urbanita reconvertido en neorrural que ha recalado en un pueblo asturiano acompañado de Carla, su mujer, y de su pequeña hija Lidia.

Lo que comienza como una relación de amistad y pasiones compartidas -ambos trabajan como guías en un parque natural, acompañando a visitantes a avistar osos- se va retorciendo por una suerte de mímesis con el entorno. El bosque parece activar sus mecanismos inconscientes: esos instintos y pulsiones primarias que nos conectan con nuestro lado salvaje y que normalmente enmascaramos para subsistir en sociedad.

Sotillos lleva a sus personajes al límite, situándolos en el umbral donde la tensión psicológica se transforma en violencia y se confronta directamente con la naturaleza pura, encarnada en el animal salvaje. Este encuentro despoja a los protagonistas de sus máscaras sociales, obligándolos a experimentar el miedo primitivo y la vulnerabilidad más absoluta.

Enmarcada en la corriente de lo que se ha venido en llamar «liternatura» -derivada de la etiqueta inglesa nature writing-, esta nouvelle esquiva cualquier idealización bucólica del bosque. Sotillos sitúa su obra en la esfera de lo que Marta Tafalla denomina «estética de la naturaleza», dejando que sea el propio entorno el que se manifieste a través de los personajes. Además, introduce con acierto influencias de la literatura de rastreo contemporánea, en la línea de Nastassja Martin y Baptiste Morizot.

En definitiva, En los bosques de la rabia nos recuerda que, bajo nuestra epidermis, sigue respirando el animal contradictorio que se mueve por apetitos y que busca la destrucción de su semejante. De ahí la fascinación y el miedo que nos produce el oso: un depredador imponente capaz de devorarnos y que nos recuerda, como bien apunta Sotillos, «el hecho de que nosotros también somos carne».

‘En los bosques de la rabia’.

Autor: Óscar Sotillos.

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Editorial: Carpe Noctem. Madrid, 2025.