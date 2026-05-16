Salgo del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía -sucursal cordobesa del sevillano Centro Andaluz de Arte Contemporáneo- y miro hacia el cielo, en busca de la luz y el color saturado que impregnen la composición.

Hoy, veinte años después de la despedida precipitada del gran cantautor y buen amigo que fue Hilario Camacho (1948-2006), vuelvo a escuchar en su maravillosa voz los versos de Pablo Guerrero, con quien colaboró en Volar es para pájaros, y le recuerdo como alguien auténtico, sensible y leal, capaz de enamorar al gran público y a los más exigentes gracias a composiciones memorables como Madrid amanece, Final del viaje o Tristeza de amor. Pero la decepción arrasó con todo al final.

Y leo lo último de Amélie Nothomb, Psicopompo (Anagrama), una defensa de la escritura como vuelo. De nuevo, volar es para pájaros.

Y un escritor es alguien que vuela, que se arriesga a caer desde lo más alto. Pero que, cuando salta y no cae, puede salvarse. Porque ponerse ante la página en blanco cada día es como volar y salvarse de una condena: la de caer.

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Como cantó Hilario: «Miro hacia el cielo y salto...».