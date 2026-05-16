El manantial de las epifanías

En su nueva novela, ‘Un paraíso de escombros’, editada por Galaxia Gutenberg, Gustavo Martín Garzo consigue ensamblar una fabulosa hilera de historias mágicas, narraciones insólitas, originalísimas y sorprendentes, a pesar de basarse en los mitos clásicos griegos, que ubican al lector ante un manantial de epifanías, de amenos deslumbramientos literarios que lo atrapan desde la primera línea del libro: «Nunca fui como las otras jóvenes. Acababa de nacer cuando mi padre, deseoso de un varón que le sucediese en el trono, me abandonó en el monte Partenio» (pág. 9). Es el capítulo dedicado al mito de Atalanta, titulado «Mi madre era una osa», y en él se mezcla lo aparentemente cotidiano, el mundo salvaje, natural, con la simbología mitológica creando una atmósfera de tono épico y romántico a la vez. A partir de aquí, de este primer capítulo del libro, las historias fantásticas, los deslumbramientos épicos, las epifanías líricas se van sucediendo ante los ojos del lector con una fluidez natural, vertiginosa a veces, impregnada de un halo poderosamente mítico que seduce por su sencillez y va conduciéndonos a través de un bosque de emociones por veredas de amor (prima siempre el sentimiento) hacia rincones inesperados e insólitos: «Un día llegó a un risco donde vio las cestas que sus habitantes bajaban desde lo alto, y supo que había llegado a su destino» (pág. 115). Los destinos, distintos y variados, se entremezclan, se confunden y diluyen a través de capítulos enjundiosos en la carne y el alma de los protagonistas -aparentemente personas cotidianas- que se aman, no obstante, desde su condición de dioses míticos fundidos a la vez con los animales y los humanos en una fusión poética y muy natural.

Entes, personajes fabulosos y mitológicos deambulan como seres extraídos de una epifanía o un sueño fantástico convertido en realidad por la prodigiosa mano de un autor que tiene el poder de hilar historias subyugantes donde el amor prevalece y se levanta, incólume y limpio, sobre el dolor, la ira y la barbarie, sobre la locura y la sinrazón de las trágicas circunstancias que le cercan: «Era como esos charlatanes que en las ferias son capaces de venderte las estatuas que adornan los altares haciéndote creer que son suyas. Pero a quién no le guste que le engañen… Quieren llevarnos con ellos a ese árbol de palabras con que nos embelesan» (pág. 63).

Lo mejor de este libro, como ocurre en otros de Martín Garzo, es que el lector asume y siente lo leído como algo muy próximo a la realidad más común y tangible, aunque toda la narración se halle impregnada de un halo mágico y mitológico, y esto ocurre porque el autor vallisoletano cuando escribe de seres mitológicos, de entidades sobrenaturales, mágicas, de mitos y alegorías, lo hace con una pasmosa sencillez, como si estuviera relatando un cuento a un niño, usando un lenguaje emotivo, natural, nada académico o engolado. Esto ya lo consiguió en libros suyos anteriores como, por ejemplo, ‘El lenguaje de las fuentes’ (donde se percibía la inspiración del autor en la Biblia), ‘El jardín dorado’ (inspirado en la historia del minotauro) o ‘El árbol de los sueños (donde se percibe el magnetismo de los cuentos de las mil y una noches, algo que, de algún modo, en el modo de enlazar historias, también se nota aquí).

De cualquier modo, todas las historias narradas en este libro, gracias a la habilidad de Martín Garzo, son deliciosamente creíbles e interesantes si las vemos desde el punto de vista de la pasión humana, de la atracción física y el amor carnal, como, por ejemplo, podemos percibir nítidamente en el capítulo dedicado a Pasifae, que da título al libro ‘Un paraíso de escombros’, donde el amor adquiere tintes zofílicos desde el mismo momento en que la protagonista, Pasifae, tiene relaciones carnales con un mítico toro blanco, de cuya unión nació el minotauro.

El volumen contiene catorce historias fantásticas donde las protagonistas esenciales son mujeres, modelos femeninos de la mitología griega como, por ejemplo, Penélope, Medea, Pasifae o Nausicaa, elaborando deliciosas historias concentradas en capítulos de un dinamismo narrativo que subyuga al lector. Gustavo Martín Garzo nos regala un manojo de bellísimas historias de amor con un delicioso protagonismo de la sensibilidad femenina aportando una nueva visión de la mitología griega a través de un lenguaje poético y sencillo, extraído de un manantial de sueños y epifanías que humanizan los límites de la realidad irreal.

‘Un paraíso de escombros’.

Autor: Gustavo Martín Garzo.

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Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2026.