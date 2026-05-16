Uno de los escritores más singulares del panorama literario español ha sido y es Justo Vila. Autor de novelas emblemáticas como La agonía del búho chico, reeditada en Trifaldi, o Siempre algún día, editada hace una treintena de años en Tusquets, ahora saca a la luz Casi una vida -un jugoso manojo de artículos periodísticos- en el sello Trifaldi, editorial que ha apostado por la obra literaria de este escritor pacense.

Aquí, en este volumen de sabrosas estampas periodísticas, destella la espléndida prosa de Vila, además de su comprometido mensaje ético y social. También aparece un delicioso tono lírico en algunas piezas, como la que titula La Siberia extremeña, o el descubrimiento: «A ratos, las copas de los árboles se unen, dando lugar a gigantescos paraguas verdes, que no dejan pasar la luz».

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Casi una vida es un libro de artículos precisos e intemporales, deliciosamente editado con varias ilustraciones de Javier Fernández de Molina. Dividido en cinco apartados y un jugoso epílogo «troceado» en seis rutilantes textos pergeñados por autores como el excelente poeta Álvaro Valverde, el volumen recoge, a través de impecables piezas periodísticas, la visión poliédrica del mundo por un autor, Justo Vila, dueño de una obra narrativa enjundiosa, luminosa y poética, comprometida siempre con la realidad histórica y la sociedad.