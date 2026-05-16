El jardín de atrás

Resulta placentera la lectura de un autor ya clásico como es A. R. Ammons, tan respetado al otro lado del Atlántico, galardonado en dos ocasiones con el National Book Award. En esta ocasión, la selección y traducción corre a cargo de Luisa Pastor, en estrecha colaboración con Antonio Martínez Esquiva y Roger Gilbert, biógrafo del autor, y cuyo esfuerzo repercute positivamente en el conjunto, yendo más allá, tratando de aportar -y consiguiéndolo- una visión más completa de dicho autor con algún ensayo escrito por él mismo, y una entrevista muy esclarecedora –ambos sin desperdicio- en los que se percibe y se constata su visión del proceso creador, más un tributo final. La originalidad y radicalidad en el planteamiento y desarrollo impactó ya en su momento en la sociedad contemporánea, despertando la admiración de sus colegas.

No perdamos de vista los treinta y cinco poemas: es el núcleo de este volumen, la sacudida de la naturaleza en una conciencia poética digna heredera de Thoreau, Emerson y Whitman (sin olvidarnos a R. Frost). Ammons propone ese equilibrio, siempre tan complejo, entre lo de dentro y lo que se percibe de fuera, con todos sus continuos cambios. No es solo contemplar el medio, sino entrar en él desde una visión profunda y telúrica, desmenuzar, diseccionar – y también tratar de ordenar-, pero sin que por ello se pierda el misterio. Esa observación minuciosa, muy atenta, trata de desvelar la magnitud y excepcionalidad de la naturaleza, también como reflejo o proyección del género humano. Para dicha observación debemos abandonar determinadas estructuras mentales y asimilar otras, dejar los aspectos de lo que nos hace humanos, y el lenguaje resulta el primer obstáculo a salvar; crea un marco que dificulta el contacto con lo natural. Ammons lo percibe, y aborda esa visión fragmentaria de lo que recibe de la naturaleza con ese ángulo de lo científico que aplica con fines poéticos. Y opta por ‘adaptar’ el lenguaje hacia el medio, como si fuera un organismo más, con su propia evolución e imitando al orden natural. Así las fuerzas interiores y la tensión a la que se ven sometidas, dan lugar al poema, como el propio autor reconoce. Es una estructura siempre en movimiento -no se detiene- en la que lo más ínfimo puede dar lugar a lo ingente, desencadenar toda una serie de sucesos o acciones. Esa mirada escrutadora, incisiva, repara en lo más pequeño de la naturaleza con términos que se inclinan hacia lo científico, mostrando una visión unificadora sobre una realidad múltiple, no única ni plana. La búsqueda de lo sublime sin perder la conciencia de que cada transformación esconde a su vez otras muchas transformaciones, quizá imposibles de abarcar en un poema. Sujeto y naturaleza, frente a frente, y la naturaleza puede aportar el extrañamiento, cierta ansiedad en la voz, obsesión por darle forma escrita pero también instantes de lucidez, dejando, en todo caso muy claro, que somos nosotros los que invadimos ese espacio, bajo el signo del asombro. Ammons suele organizar sus poemas –sobre todo los más largos- en torno a una imagen central sobre la que hace girar las pequeñas acciones, con un sistema de puntuación peculiar… Ese intercambio entre lo físico y lo espiritual encuentran en esta voz la mesura de un equilibrio que nos permite adentrarnos en las imágenes, las sensaciones, hacia una generalidad en la que el yo no pierde del todo su esencia sino que confluye con esa otra energía: «Debo recobrar todos los pedazos / y reconstruir en su totalidad el silencio». Su sello es reconocible, pero sus poemas tienen múltiples formas, y a cuántos poetas ha dado oxígeno para seguir escribiendo, cómo ha marcado la presencia de esta voz que, pasado el tiempo, vuelve de nuevo a nosotros con la misma fuerza y misterio, porque su poesía -que nunca se fue-, sigue teniendo una actualidad imprescindible.

‘Backyard’.

Autor: AR Ammonsi.

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Editorial: Auralaria Ediciones. Orihuela, 2025.