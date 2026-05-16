La historia de una gran pintora

La imagen de Goya ha llenado multitud de libros de historia y arte desde hace tres siglos, pero no así su presunta hija Rosario Weiss, pintora desconocida a la que Amelia Noguera rescata en esta novela histórica y presenta como protagonista de una hermosa historia de amor y crecimiento, con el telón de fondo del Goya más íntimo, más humano, y de otros personajes apasionantes de la época como Leandro Fernández de Moratín y José de Espronceda, a quienes la autora da vida en esta obra.

Goya no reconoció nunca como hija a Rosario Weiss. Hay también muchas lagunas en la vida del genial pintor aragonés, tanto en cuestiones políticas, como en su posible pertenencia a la masonería y en otros aspectos de su vida personal, pero Noguera sabe aprovechar esas lagunas de la historia para crear un retrato fiel y bien ambientado de la sociedad de aquella España hostigada por la represión de Fernando VII, del reinado del terror, de las conspiraciones liberales, de las inquietudes de los primeros románticos, de los entresijos de las sociedades secretas y del exilio a que se vieron abocados muchos opositores a aquel régimen, que no terminaría hasta la muerte del rey Felón.

La autora mezcla la historia con la intriga, dentro de una exquisita ambientación, con Rosario Weiss como eje principal de la obra, personaje que tira de toda la trama y que es un catalizador imprescindible para el devenir de la novela. En los primeros capítulos se aprecia la maestría a la hora de presentar a Goya bajo los ojos de una niña que lo admira como artista y como padre. Los capítulos mezclan la ternura de aquella perspectiva infantil con el ímpeto de aquel genio creativo.

Se contraponen en la narración las principales obras que va pintando el aragonés con las vicisitudes históricas que atraviesa la España del siglo XVIII y los conflictos de principios del XIX: la invasión napoleónica, la guerra con Francia, la depuración después de la guerra, el exilio del gran pintor a Burdeos y el devenir vital y artístico hasta su muerte en esta localidad francesa en 1828, con ochenta y dos años de edad.

El destierro a Burdeos coincide con la entrada en la pubertad de Rosario, su adolescencia y los primeros amores, la formación de una muchacha seducida por el arte y consciente del entorno social que la comprime. El punto de vista de la narración sigue siendo el de la protagonista, pero se observa cómo ha madurado; ya no es una niña la que mira con ojos asombrados la imponente figura del padre, ahora es una joven que despierta al amor y a la vida, y su perspectiva es complementaria, hermosa y vital.

Poco más allá de la mitad de la novela se produce la muerte de Goya, pero el hecho no altera el transcurso narrativo. Sigue la vida de Rosario y continúa la excelente ambientación de aquella época, en que se describen con detalle los sentimientos de la joven, su lucha por abrirse paso en la vida, las penurias del exilio y la vuelta a España tras la muerte de Fernando VII. Se demuestra que Goya, que alumbra todas las páginas de este libro, no es el personaje central ni el recurso que mantiene encendida la llama de la narración; es simplemente el objeto privilegiado, telón de fondo gigantesco de toda una época y un gran genio, que no opaca a la verdadera protagonista de la novela: Rosario Weiss, mujer, pintora, una de las grandes féminas de aquel siglo XIX, que ha tenido y sigue teniendo una importancia descomunal en la España de hoy.

Amelia Noguera, escritora madrileña, ha publicado La marca de la luna (Roca Editorial, 2014), La pintora de estrellas (Suma de Letras, 2015), Prométeme que serás delfín (Suma de Letras, 2016), Escrita en tu nombre (2017) y El Paseo de los Canadienses (2019), estas dos últimas en Berenice. Ha publicado también volúmenes de relatos como Serendipia, Válgame y Qué hacer cuando me dejes

‘La hija de Goya’.

Autora: Amelia Noguera.

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Editorial: Funambulista. Madrid, 2026.