El andamiaje de una poética

La aparición en Visor de ‘Los andamios del mundo’ es un motivo de alegría para los lectores que han ahondado en la obra de Lêdo Ivo (Maceió, 1924– Sevilla, 2012) de la mano de Martín López-Vega, amigo del poeta alagoano, quien se ha convertido en su traductor en nuestro país con ‘Rumor nocturno’ (2009, Vaso Roto), ‘Plenilunio’ (2010, Vaso Roto), ‘Calima’ (2011, Vaso Roto), ‘Aurora’ (2013, Pre-Textos), ‘Relámpago’ (2015, Valparaíso) y Réquiem (2017, El Gallo de Oro), además del volumen de prosa escogida Isla de mí (2016, Saltadera).

Dicha alegría se debe a que, aunque sea la tercera antología del poeta brasileño publicada en España, tras ‘La moneda perdida’ (1989, con traducción de Amador Palacios) y ‘La aldea de sal’ (2009, a cargo de Guadalupe Grande y Juan Carlos Mestre), es la primera que recorre todos sus libros, desde ‘Las imaginaciones’ (1944) hasta los póstumos ‘Aurora’ (2013) y ‘Relámpago’ (2015), publicados en España antes, incluso, que en Brasil. Además, cuenta con el aval de la sutileza e inteligencia a la que nos tiene acostumbrados López-Vega.

Bajo este impresionante título, tomado del poema homónimo que abre ‘Lenguaje’ (1951), el poeta asturiano selecciona y traduce ‘69 poemas del Ivo’, que ofrecen un interesante recorrido a través de la veintena de libros publicados. Completa la impecable edición bilingüe un sugerente prólogo firmado por el crítico y poeta parisino Juan Manuel Bonet.

En sus primeros libros, publicados en los años 40 -‘Las imaginaciones’, ‘Oda y elegía’, ‘La jaula’ y ‘Cántico’-, se percibe una voz propia en la que, más allá de los ecos surrealistas, aparecen motivos como la imponente naturaleza y las gentes del nordeste brasileño, la vuelta a lo primigenio y ancestral, el Atlántico, la celebración de la vida, la memoria, el deseo de viajar o la reflexión sobre el oficio del poeta, entrelazando lo popular y lo simbólico, lo cotidiano y lo telúrico.

A partir de ‘Lenguaje’, su discurso ahonda en lo metapoético y, de este modo, la función de la poesía, el lugar del poeta y las fallas del lenguaje se convierten en pilares fundamentales. Además, se formula el motivo del viaje que, a partir de ahora, se convertirá en el magma que nutra toda su producción: las distintas ciudades europeas y norteamericanas, las tierras y los paisajes que ha conocido conformarán un imaginario en el que se imbrica la experiencia personal, como se observa en ‘Un brasileño en París’, ‘El Rey de Europa’, ‘Magias’ y, sobre todo, ‘Estación Central’. En los años 70 se reencuentra con las tierras y las gentes del nordeste de Brasil y, fruto de dicho reencuentro, nace ‘Finisterre’, quizá su poemario más conocido, donde la memoria y la añoranza de la infancia sustituyen a lo telúrico y lo mítico. En esta misma línea profundiza en los libros aparecidos en los años ochenta y los noventa: ‘El soldado raso’, ‘La noche misteriosa’, ‘La mar océana’, ‘Crepúsculo civil’ o ‘Corral de pesca’, donde evoca y celebra la vida de las gentes sencillas y la majestuosidad de la naturaleza, al tiempo que el poema se adelgaza y su palabra se vuelve más esencial y cotidiana.

Este proceso de adelgazamiento se acentúa a partir del año 2000, rozando, en ocasiones, lo minimalista. Su discurso adquiere un tono más íntimo y meditativo e incorpora temas como el paso del tiempo, la fragilidad de la vida o la celebración del instante, dejando obras como ‘Rumor nocturno’, ‘Plenilunio’, ‘Réquiem’, ‘Calima’, ‘Aurora’ y ‘Relámpago’.

En definitiva, el buen hacer de Martín López-Vega en ‘Los andamios del mundo’ permite al lector apreciar la evolución poética de Lêdo Ivo, ofreciendo una visión amplia e interesante de uno de los componentes más importantes de la Generación del 45, junto a João Cabral, y una de las voces imprescindibles de la poesía brasileña contemporánea.

‘Los andamios del mundo’.

Autor: Lêdo Ivo.

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Editorial: Visor. Madrid, 2025.