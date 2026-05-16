Lo que la amistad esconde

‘Dónde puedo dejarlo’ es la última obra de la escritora chilena Alejandra Costamagna (Santiago de Chile, 1970), autora que cuenta con una vasta producción literaria, tanto en el género corto como en el novelístico, en el que ha sido finalista del premio Herralde, en 2018, con ‘El sistema del tacto’. Ahora nos sorprende con una novela corta ambientada en su país natal durante los primeros compases de la restauración de la democracia, en 1989, tras la caída de la sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet. Dos amigas, Mara y Manu, acaban de abandonar la adolescencia y tienen toda una vida por delante, repleta de proyectos y de ilusiones. Un buen día, Mara desaparece de forma enigmática y su compañera inicia, entonces, la búsqueda de su paradero, con el temor de que la hayan raptado porque aún planea sobre el país la alargada sombra criminal de los militares golpistas. Todo se desvela (o, tal vez, no) cuando Manu recibe una carta de su amiga, que iniciará una comunicación intermitente, marcada por el deseo del reencuentro.

Pese a su brevedad, ‘Dónde puedo dejarlo’ es un novela intensa y compleja, que bebe directamente de las fuentes de la mejor narrativa del boom hispanoamericano de los años setenta y en la que Costamagna utiliza, con maestría y soltura, técnicas literarias que demandan un lector atento, perspicaz y sensible.

‘Dónde puedo dejarlo’.

Autora: Alejandra Costamagna.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2026.