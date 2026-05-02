El mes de abril es el mes de los libros, lo mismo que el mes de mayo era el mes de María y el mes de las flores.

En abril las plantas se desperezan, despliegan sus hojas y el color brota por doquier. El mes de abril rebosa de Semanas del Libro.

Cada pueblo intenta llenar una de sus semanas con textos que quieren darse a conocer, vestirse de largo, buscar lectores y animar a las librerías para que el público compre libros que llevarse a su casa.

El mes de abril huele a Cervantes y a molinos de viento, a hoja nueva, a tinta fresca, olor de vieja imprenta. El aroma del libro viejo es dulce, con ese olor del misterio que te invita a buscar entre sus páginas algo que nadie hasta ahora ha encontrado.

El pasado día 19 se celebró en Iznájar la Semana del Libro. Allí estuvieron Pilar Sanabria, Alejandra Vanessa, María Rosal, María José Mures y Juana Castro, antologadas por Jacob Lorenzo en ‘Qué fácil este ahora’. No pudieron asistir Ana Castro ni Estefanía Cabello.

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Qué fácil y qué verde dormitaba el pantano.