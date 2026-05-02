Lección magistral sobre un empresario

‘Manuel Baena Ramos, el alma de Proinco’ es un autorretrato de un hombre que nació en 1938 en el Perchel de Málaga, quien durante su niñez y adolescencia pasó hambre, robó para comer, rebuscó chatarras y cartones y se afanó en Canarias durante dieciséis meses de servicio militar. De no haber fallecido en noviembre de 2024, hoy tendría ochenta y ocho años y estaría disfrutando con la publicación. Su primer punto de venta se sitúa en Málaga en 1984, tras haber trabajado en otras empresas desde 1969.

Su autobiografía autorizada, escrita por Marcos Antonio López Zaragoza, residente en Benalmádena y cuyo nombre de guerra es el de escritor de Benalmádena, ha sido excepcionalmente impresa en Círculo Rojo. Merece la atención observar el modo de actuar de este autodidacta empresarial hasta constituir hoy Proinco, de la que ha sido su alma.

Sin tener conocimiento teórico del recurso «capital financiero», Manuel Baena lo manejaba mejor que algunos bancos y logró usarlo en el mercado desde su pobreza, al tener conciencia de su facilidad de extravío. Describe su técnica de captación de clientes y selección de proveedores desde los años 1960 y la necesidad de supervisión de los empleados desde un código moral muy simple.

El contenido del libro es singular, pues los documentos gráficos, cartas, fotografías y reseñas de encuentros con miembros de la familia extendida y múltiple son facilitados por la familia extendida al escritor de Benalmádena para ilustraciones del texto. Marcos Antonio incorpora como coda una serie de entrevistas de Manuel Baena con familiares, trabajadores, clientes, amigos y agentes comerciales. Superan el centenar de páginas. Recomiendo su lectura a jóvenes emprendedores que inician su camino hoy en un mundo muy incierto.

‘Manuel Baena Ramos, el alma de Proinco’.

Autor: Marcos Antonio López Zaragoza.

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Editorial: Círculo Rojo. Almería, 2026.