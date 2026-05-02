Un hilo para coser el olvido

A finales de los 60, en el madrileño barrio de Hortaleza, los contrastes sociales definían un espacio que estaba a medio camino entre lo rural y lo urbano. Un escenario similar al que aparecía en el resto de barrios y poblados que rodeaban a la capital. En un periodo de profunda y acelerada transformación urbana, Hortaleza fue dejando atrás las casas y chabolas levantadas por la inmigración rural para dar paso a los bloques de viviendas. Allí, en ese tiempo de contrastes, de distintos ritmos sociales, tuvo lugar el asesinato de Natividad Romero Rodríguez, que fue conocido como el crimen de la tinaja -por el lugar en el que apareció su cuerpo-. Fue estrangulada. Nunca se detuvo al culpable y, puestos a encontrar alguno, la sociedad y la prensa de la época se cebaron con la misma Natividad, a la que acusaron de todo: esquizofrenia, prostitución, pederastia... Años más tarde, en 1977, tuvo lugar la muerte de otra mujer: Mariluz Nájera. Horas antes de que se produjera la matanza de Atocha, un bote de humo lanzado por los antidisturbios en una manifestación, en protesta por el asesinato el día anterior de Arturo Ruiz García, alcanzó a esta estudiante madrileña.

Si bien se podría establecer una conexión que hablara de ambos hechos, que analizara factores sociales y políticos, que examinara la violencia con un marcado carácter periodístico, el camino tomado por Pepo Paz Saz en ‘Comenzar el olvido’ -publicada por la editorial Reino de Cordelia- ha sido uno totalmente distinto: reivindicar la memoria de las víctimas a través de la ficción. Hacerlo con la rigurosidad de cualquier investigación, pero dejando que sean los mecanismos narrativos los que ordenen «el vacío que se abre bajo los pies cuando se nos desbarata lo rutinario, lo consabido, lo seguro». Y poner en cuestión el relato oficial para hacer justicia, para rescatar del pasado la interpretación de un daño y mirarlo de nuevo, sin censura. Como se atestigua en la cita inicial, en este proceso fueron importantes las palabras del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez: «Es una de las paradojas de la violencia: para olvidar el daño, nuestra primera tarea es recordarlo correctamente». Cobran también aquí sentido las palabras de la escritora madrileña Aroa Moreno Durán en su reciente novela ‘Mañana matarán a Daniel’, en la que cuenta la historia silenciada de los últimos fusilados del franquismo: «Qué sentido tenía escribirlo. Por qué las trampas de la ficción donde alguien perdió la vida». Al igual que ocurre en ‘Comenzar el olvido’, escribir toma el sentido de reparar, de completar los huecos de una trama, de subsanar la ausencia de testimonio mediante la luz que ofrece el escritor.

Resultado del libro

«El tiempo no se detiene. Se levanta. Mira la huella. Sigue adelante. Otro día más». Se trata, entonces, de llevar la contraria al paso del tiempo narrando lo que dejó atrás, sepultado bajo una piedra de silencio, que oculta y manipula el discurso que queda en el ambiente. Retirar la pesada losa y, como es el caso de esta novela, unir distintos hechos a través de un hilo que muestre un pedazo de historia, que lo ponga en cuestión.

El resultado es un libro con un destacado equilibrio entre distintos elementos como la investigación, la memoria y el relato. Escrito con un ritmo ágil y con precisión, la narración emerge con la solidez de un escritor que aúna varias miradas en su haber. Por un lado, fundamental, la del lector, y no la de un lector cualquiera, sino la de quien ejerce además como editor desde hace años. Pepo Paz Saz está al frente de la editorial Bartleby desde su creación. Cuenta como autor con el libro de relatos ‘Las demás muertes’ (Demipage, 2018), con el ensayo ‘Transeúntes de América Latina’ (Bartleby Editores, 1999) y con varios libros de viajes, destacando el titulado ‘101 destinos de España sorprendentes’ (Anaya Touring, 2018). En 2006 recibió el Premio Región de Murcia de Turismo en la modalidad de periodismo y comunicación.

Quien se adentre en estas páginas encontrará que aquella Transición que fue definida como un periodo modélico se pone contra las cuerdas con escenas y situaciones que incomodan desde su misma raíz. Desde ahí, será testigo de cómo se erige una nueva visión para el necesario -y mal resuelto casi siempre- duelo colectivo que una sociedad necesita para comenzar el olvido.

‘Comenzar el olvido’.

Autor: Pepo Paz Saz.

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Editorial: Reino de Cordelia. Madrid, 2026.