Los filósofos reyes de Silicon Valley

Estamos viviendo posiblemente el fin de una era política y el inicio de otra nueva. En la toma de posesión de Trump en enero de 2025 estaba rodeado de los magnates de Silicon Valley, el nuevo poder que desafiaba las estructuras políticas tradicionales. La nueva élite —o contraélite— frente a las desorientadas élites tradicionales. Los hombres de negocios convertidos en políticos. El desastre por venir: los intereses de los «pocos» dominaban a los «muchos».

Trump, en su segundo mandato, ofreció un discurso reaccionario que sacrificaba la identidad personal por la de la tribu, dando lugar a la pérdida del mundo común.

La portavoz de la Casa Blanca afirmó que en la investidura de Trump se había congregado la mayor multitud en la historia de los Estados Unidos, lo cual era manifiestamente falso. Su jefe de prensa afirmó que se trataba de «hechos alternativos» o postverdad, que eliminaban toda verdad empírica bloqueando el «mundo común» que permite toda deliberación democrática. De todos estos temas y muchos más es de lo que trata el nuevo ensayo ‘El fin del mundo común. Hannah Arendt y la postverdad’ (Taurus) de Máriam Martínez-Bascuñán (MMB), profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora visitante en las Universidades de Columbia y Chicago y columnista en el diario ‘El País’.

En la introducción se pregunta qué ha cambiado en el mundo. A continuación aborda el porqué la política tiene su propio régimen de verdad. Me quiero centrar en el capítulo 9, en lo que la profesora Martínez-Bascuñán califica de manera irónica como los magnates filósofos-reyes de Silicon Valley o cuando Gramsci cambió de bando. Su aparición supone la muerte del intelectual público. Es la era de los magnates de ideología libertaria de derecha radical que controlan el sistema y moldean la realidad misma.

Los nuevos actores de poder son los «intelectuales» de Silicon Valley, de Musk y Thiel a Bezos y Zuckerberg, que, a diferencia de los millonarios industriales, construyen fondos de inversión que funcionan como bastiones ideológicos. En lugar de dejar su legado a fundaciones, invierten en «visiones del mundo».

Estos magnates tecnológicos han asumido el papel de «intelectuales orgánicos» al servicio del propio capital, como pensadores militantes que moldean la «hegemonía cultural» a la manera ‘gramsciana’ con mucha más eficacia que la izquierda de los siglos pasados.

Esta nueva constelación de poder hace una defensa abierta de los gobiernos autoritarios, inspirados en la eficacia tecnológica de las empresas de Silicon Valley. Estos ejecutivos ‘monárquicos’ pretenden eliminar las democracias deliberativas existentes en el mundo.

Habermas llama «autoritarismo digital» a esa ideología en construcción, que es una mezcla de conservadurismo libertario y pulsiones reaccionarias. A esa revolución negativa se le ha llamado Ilustración oscura, cuya figura más emblemática es Elon Musk, que une economía, tecnología y política para una era post-democrática. Es, por tanto, un desplazamiento de poder, según la autora, a actores no electos con fortunas desmesuradas.

Emerge lo que Hannah Arendt temía: un sistema donde la política se reduce a la administración técnica, una tiranía de un Ejecutivo blindado a toda crítica ciudadana. En consecuencia, supone en la práctica una abolición de la política y la utilización de modelos empresariales para gestionar el Estado. Estos plutócratas de fortuna desmesurada no emitirían opiniones sino profecías.

La autora también se hace eco del mundo ficticio de Putin. Cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y, con ello, llegaron mentiras orquestadas haciéndose eco de ‘1984’, de Orwell, donde la mentira era la verdad para el régimen ruso. Arendt ya había advertido en sus análisis de los totalitarismos nazis y estalinistas que la propaganda manipula los hechos, creando una realidad paralela, sostenida por la violencia y por el miedo.

Es un libro optimista, en contra de lo que podía suponerse, un manual de resistencia para los ciudadanos. Nos ofrece una serie de herramientas conceptuales para enfrentarnos al líder de la tribu que quiera imponernos su realidad alternativa falsa. La mentira nunca puede triunfar. Mantener la conversación pública ciudadana. Arendt contra Trump y contra Putin. Volver a informar sobre hechos en los medios de comunicación, donde la verdad se cuida a sí misma. Una llamada a la propia responsabilidad ciudadana. Los análisis de H. Arendt siguen vigentes cuando nos alerta de lo que denomina «cierre de pensamiento», de nuestra propia capacidad de pensar, que deja de cuestionarse y de renovarse. Compartir ideas y contrastar experiencias.

‘‘El fin del mundo común. Hannah Arendt y la postverdad’.

Autora: Máriam Martínez-Bascuñán.

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Edita: Taurus. 2026.