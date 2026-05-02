Deseo, perdida y revelación

Pierre Jean Jouve (Arras, 1887 – París, 1976) sigue siendo un autor prácticamente desconocido en España. Así pues, la aparición en edición bilingüe de ‘En los años profundos’ (1935), con traducción de Armando del Romero, permite al lector acercarse por fin a una de las cumbres de la prosa poética del siglo XX, en la que el poeta, narrador y traductor francés ofrece una historia de amor ambientada en los imponentes paisajes montañosos de los Alpes suizos. La obra, cuyo título está tomado de un verso de Baudelaire («À travers la noirceur de la nuit, il avait regardé derrière lui dans les années profondes»), se publicó en 1935 junto con otro texto, ‘La Victime’, bajo el título de La Scène Capitale.

Construida sobre la delicada tensión entre lo onírico y lo tangible, entre la pulsión erótica y la inquietud espiritual, entre la autenticidad del yo y la admiración ante la naturaleza, en ella juega un papel crucial el psicoanálisis —que, con la exploración del inconsciente, reconfigura y le da una dimensión mística a la memoria y a la introspección proustiana—, y la tradición de la novela sentimental francesa del último cuarto del siglo XVIII, especialmente ‘Julie, ou la Nouvelle Héloïse’, de Rousseau, de quien toma el análisis profundo del «yo» y la confesión emocional; la conexión con la naturaleza como lugar de revelación espiritual, y la búsqueda de la pureza interior.

La obra comienza cuando Léonide parte del valle de la Bondasca, donde transcurrió su adolescencia, y llega al pueblo de Sogno, dominado por la belleza abrupta y colosal de la montaña Disgrazia. Aquí conoce a la misteriosa condesa Hélène de Sannis, que sobrevive en un matrimonio desgastado. Más que una trama amorosa al uso, lo que se despliega es un proceso de transformación interior en el cual el deseo y la muerte se entrelazan. La acción avanza, así, hacia una especie de revelación que tiene lugar tras una tarea de excavación en lo más profundo del propio ser.

Siguiendo las teorías de Bergson, el narrador experimenta con el tiempo, de manera que no se produce un avance lineal, sino que este se repliega y se concentra sobre sí mismo, con repetida obstinación, en un intento de que cada instante contenga todos los momentos previos. El propósito es rescatar lo perdido, devolver presencia a lo que hemos sido, conformando, en un acto de resistencia, un ámbito interior donde sucede la metamorfosis espiritual. De este modo, la obra se mueve entre el sueño y la desdicha personal, mediante una revelación que no es epifanía, sino conocimiento del propio ser, y culmina con la transfiguración de Hélène a través del sacrificio.

‘En los años profundos’.

Autor: Pierre Jean Jouvex.

Noticias relacionadas

Editorial: Visor. Madrid, 2025.