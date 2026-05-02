Caída, conocimiento y belleza: ‘Manzanas’

‘Manzanas’ es el tercer libro de José María Higuera (Córdoba, 1970), tras ‘Proyecto de interiorismo’ (Rialp, 2021; Premio Alegría) y ‘Desechos’ (Averso, 2023; Premio Rosalía de Castro), y ve la luz en la editorial granadina Elenvés después de haber conseguido el 37º Premio de Poesía Joaquín Lobato.

En esta nueva entrega el poeta propone una reflexión ontológica donde la caída se erige como condición fundacional del conocimiento y de la belleza. Frente al hecho de que, desde su origen, el ser humano ha intentado explicar el mundo, reducir su misterio a leyes y a categorías, se plantea la aceptación de la caída, sin intentar desvelar su secreto.

Para ello, Higuera articula el libro a través de dos símbolos: la manzana, cuyas connotaciones nos llevan a la caída del ser humano en el pecado y a la comprobación empírica de la fuerza gravitacional terrestre; y Lucy, nombre con que se conoció al esqueleto de una hembra de ‘Australopithecus afarensis’ que, en su momento, fue considerado el primer antepasado del ser humano. Así, de forma sutil, incorpora a esta «mujer» todas las connotaciones de la Eva bíblica, origen de la humanidad y encarnación del pecado original.

Estructura de 18 poemas

El libro está formado por dieciocho poemas distribuidos de forma simétrica en cuatro secciones, articuladas en torno a Lucy, sus incertezas y su asombro. En la primera, «¿Qué buscaba Lucy?», el poeta aborda el deseo del ser humano de hallar la belleza, mediante un lenguaje lleno de contrastes, de metáforas sorprendentes y de rupturas de significado, con lo que abre el texto a múltiples interpretaciones.

En los cuatro poemas de «Lucy no conocía la gravedad, tampoco que era un homínido», plantea, desde imágenes cotidianas —estanques, alcantarillas, rutinas—, el desconcierto, la ignorancia, la fragilidad del ser y la otredad, que, en su vulnerabilidad, actúa como espejo del yo.

De este modo, la incertidumbre deviene en el estado natural del ser humano y la intemperie, en su ámbito.

En «Se sabe que Lucy no tuvo hijos», Higuera confía en la memoria, en los objetos y en el lenguaje como asideros frente al dolor de la pérdida de los seres queridos. Finalmente, «Lucy aún sigue cayendo» insiste en la caída como legado y, para ello, se vale de una red de imágenes cotidianas —una mancha de humedad, una gota de agua...—, e insinúa la resistencia y la voluntad latente en los pequeños gestos.

Simbología

En definitiva, apoyándose en la simbología de Lucy y en un acertado manejo de la selección léxica, del verso blanco y de las imágenes, José María Higuera construye una obra en la que caída y belleza, pecado y redención, incertidumbre y conocimiento conforman la existencia. Y lo hace sin intentar hallar respuestas, sino replanteando los grandes interrogantes sobre los que se erige la vida.

‘Manzanas’.

Autor: José María Higuera.

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Editorial: Elenvés. Granada, 2025.