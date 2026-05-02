‘Blanco sobre azul’ y las raíces de un olivo

Tras una larga estancia en los Estados Unidos, Elaia, una periodista ‘freelance’, vuelve a encontrarse con las voces de sus seres queridos, ya ausentes, abuelos, tíos, vecinos, quienes le atraen al presente imágenes de un pasado que aún se remueve en las entrañas que sostienen el subsuelo de un pueblo de carácter eminentemente andaluz; casas enjalbegadas donde la luz anestesia y deslumbra, bajo el azul infinito de un cielo, testigo entonces, como hoy, de todo lo que aconteció en otros tiempos imborrables de una tierra marcada por la herida indeleble de una contienda fratricida de emboscadas, penurias, envidias y duelos.

Late con fuerza, en el corazón de este ‘Pueblo blanco azul’, la figura luminosa, enérgica y decidida de Luciana, la abuela materna, el útero nutricio del que brotan y se sustentan las raíces de Elaia. Luciana, Doroti y Elaia, abuela, hija y nieta, comparten una misma semilla, la misma savia, a la que vuelve una joven mujer sedienta y huérfana de un último abrazo, de aquella sonrisa, de aquel apego, de ese Amor primigenio, refugio y regazo seguro, en el descansar después de la batalla de los años y de los días.

Simbólico descanso

Es este un simbólico descanso en el camino, después del naufragio al otro lado del Atlántico. Elaia vuelve al calor de sus orígenes, al de las gentes que conformaron la geografía azul de su infancia, envuelta en rumores, habladurías, historias y sabores de otros años, de lo que aún recuerda, de lo que otros le contaron y que ella intenta contrastar sobre el terreno, en su propia búsqueda de la verdad, con ayuda de Gema, la bibliotecaria de su pueblo. Azahara Palomeque (Castro del Río, 1986), cursó Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Tras sus estudios de máster, se doctoró en la Universidad de Princeton, EEUU, y fue profesora de Filosofía y Política Internacional en la Universidad de Pensilvania. Actualmente, trabaja como periodista y es columnista de ‘El País’. Autora de cuatro poemarios y un libro de crónicas, ha escrito también el ensayo ‘Vivir peor que nuestros padres’ (2023) y la novela ‘Huracán de negras palomas’ (2023). ‘Pueblo blanco azul’, publicada por Cabaret Voltaire, es su novela más reciente.

El lector entra en el paisaje de Villasueño del Río, un pueblo, como tantos otros, hecho a base de historias individuales, de sudor y esfuerzo, de amortiguados silencios, magras alegrías y lutos compartidos, bajo el rigor de un tiempo de sombras, de guerra y posguerra. Pasado y presente dialogan en un baile en el que el ayer pugna por mostrar su verdad a la joven que regresa al puerto, que un día la vio partir y que hoy la espera con la desazón y tristeza de una enorme ausencia, la de su abuela, Luciana, con la que se funde en un simbólico abrazo de profundo reconocimiento, en esta novela de efluvios nostálgicos, a la vez que dulces, florales y luminosos. Con fieles escenas del ayer, que el lector recorre y le son fácilmente reconocibles, como costumbres, quehaceres y hábitos de mediados del siglo pasado.

Reproducir el pasado

Azahara Palomeque realiza una intensa labor de reproducción de esos escenarios de antaño con una enorme fidelidad y esmero, con imágenes que se hacen vívidas en el presente y en las memorias de todos aquellos que una vez las transitaron. ‘Pueblo blanco azul’ es un libro de carácter eminentemente femenino que abre la puerta al dolor del pasado, que reverbera aún sobre los tejados, en las calles y entre las aguas de un río, a modo de profundo, hondo y personal homenaje a los que se fueron, a aquellos que emigraron y a quienes no llegó a tiempo para poder darle el último abrazo, el último beso, a Luciana, ese vientre nutricio, simiente de amor y vida. «Mi pueblo blanco azul ahora se tornó, /de agua quiso ser y sólo vino el sol, /pintamos corazón de anhelos en la cal, /tragamos el dolor como si fuera pan…» (pág. 308).

‘Pueblo blanco azul’.

Autora: Azahara Palomeque.

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Editorial: Cabaret Voltaire. Madrid, 2026.