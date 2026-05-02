El 14 de abril de 1126 nacía en Córdoba el filósofo, médico y polímata andalusí Abū al-Walīdʾ Muhammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rušd, en el seno de una familia de estudiosos del Derecho. Tanto su abuelo como su padre ocuparon altos cargos en el servicio público de la ciudad; y su educación frisó cotas de excelencia, instruido en medicina, jurisprudencia, filosofía y teología.

Este año celebramos el noveno centenario de su nacimiento. Curtido en las reuniones de intelectuales y poetas, su figura emerge no solo como faro de conocimiento sino también como voz literaria que sigue dialogando con nosotros en el tiempo. En sus textos, la filosofía se vuelve casi narración literaria; un minucioso y complejo tejido de interrogantes y metáforas a fin de establecer la procelosa armonía entre fe y razón.

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Córdoba, su ciudad, parece latir en cada línea, como si sus calles susurraran leves emociones y graves argumentos. Celebrarlo es recordar que su obra no fue solo lógica inexorable sino, sobre todo, una forma de belleza, donde la palabra busca iluminar, en tándem con el pensamiento, los rincones más profundos del alma humana.