Autor / retrato

Sobran las palabras. Cuando aparece una imagen como esta, que no recuerdo cómo llegó a construirse, aunque sí la ubico en un patio del Palacio de Orive, durante la edición de 2022 del Festival Internacional de las Flores Flora, una instalación titulada ‘Ovidio’ y firmada por Kokon protagonizaba el espacio; sin embargo, la cámara, desde las afueras, registró, a través del filtro que nos separaba del centro de la cuestión, esta fotografía. Luces, formas y colores desvaídos, suavizados e insinuantes. Porque, a veces, puede ser más interesante desviar la mirada hacia otro lugar para encontrar una visión más personal que la que se nos impone.

Una figura protagoniza la composición bicolor, una obra que podría pasar por autorretrato dorsal, mostrando de espaldas al autor, entre reflejos y cromatismos en descomposición. O, quizás no. Porque el modelo, posiblemente, sea otra persona, alguien que pasaba por allí, alguien que también fotografiaba en la misma dirección y que se situó en el punto de vista de otra cámara, para ahora, después de unos cuantos años, poner en cuestión esta imagen invitando a la duda acerca del sujeto que pervive en este encuadre.

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Ser o no ser, he ahí la cuestión.