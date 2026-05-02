Apuntes para un resplandor

No existe ninguna fórmula exacta, al menos que uno sepa, para conseguir elaborar una obra narrativa donde se fundan y fusionen armónicamente la calidad formal de ésta con la belleza de su contenido. Son muy pocos autores los que lo consiguen: ser un buen escritor literario, de culto, y conseguir vender decenas de miles de libros es casi imposible; pero hay excepciones, claro. En el caso de Mercedes Guerrero, aunque no hemos leído su anterior novela ‘bestseller’, ‘El baile de las marionetas’, sí podemos decir que ésta goza de muchos valores esencialmente literarios, algo muy visible en la perfecta construcción de la trama, consiguiendo la autora crear un ambiente histórico absolutamente creíble, de mucha solidez, acompañándolo de una atmósfera en consonancia perfecta con el argumento tratado: la historia de una mujer, May Desmond, que ha de sufrir distintas y muy variadas vicisitudes para alcanzar, al final, un modo de vida cómodo y lujoso al que nunca podría haber accedido atendiendo a sus humildes raíces familiares.

Y es ahí, en ese punto, tratado al inicio de la novela, donde ésta logra alcanzar un sentido épico y romántico a la vez: «Había trabajado desde niña, conocido el amargo sabor de la soledad tras la pérdida de mis padres y realizaba duras tareas como sirvienta. Me había enfrentado a la muerte en una aterradora experiencia que muchos no consiguieron vencer y que aún me seguía provocando pesadillas» (pág. 41). El libro, después de un fantástico arranque narrativo, va subiendo en escalas su gradación emotiva, humana, incluso romántica, consiguiendo así que la protagonista central, cercada por circunstancias vitales agridulces, algunas durísimas incluso, fortalezca su imagen de mujer valiente, honesta, luchadora y sensible.

Mercedes Guerrero ha conseguido plasmar en esta atractiva novela el mapa de un universo literario que, aunque tiene mucho de real, de historia anclada a una geografía auténtica y tangible (Cuba y el sur de California), alcanza la altura nervuda de un relato poderosamente romántico, idealizado, o universalizado en el plano literario, impregnado de una feminidad que agrada al lector sensible y sagaz que deambula por la historia aquí narrada dando saltos en el tiempo, sin perder la compostura ni, aún menos, el ritmo de la historia, como una gacela atravesando un pastizal.

La novela deambula con enorme fluidez por tres planos geográficos distintos que, a su modo, van marcando el espíritu, no el carácter de la protagonista, que debe ir acomodándose, sin ella buscarlo nunca, a las nuevas situaciones insólitas e imprevisibles en las que se va viendo envuelta. Hay algunos pasajes del relato donde este alcanza una altura literaria grata y sugestiva, tanto que nos atreveríamos a decir que Mercedes Guerrero ha conseguido escribir una novela en la órbita de obras narrativas clásicas como, por ejemplo, la célebre ‘Cumbres borrascosas’, de Emily Brontë, o ‘Lo que el viento se llevó’, de Margaret Mitchel, y no tanto por el estilo de la autora, que también, sino por saber desplegar ante los ojos asombrados del lector las teselas o apuntes de un gran mosaico literario resplandeciente.

Estamos acostumbrados a leer, o a intentar leer -nunca terminamos la lectura-, novelas románticas o históricas inanes, sosas y aburridas, excesivamente cursis, de autores consagrados que, por regla general, son famosos periodistas que, a pesar de vender cientos de miles de ejemplares, debieran dedicarse a su labor profesional, pues no tienen esas cualidades que debe tener un narrador de raza, un genuino autor de novelas necesarias.

En el caso que nos ocupa, Mercedes Guerrero es una escritora que sabe muy bien elaborar apuntes para conseguir un resplandor narrativo, confeccionando una estructura novelística sólida y coherente. Así, en ‘El viñedo dorado’, además de la protagonista, May Desmond -que debe cambiar a lo largo del relato tres veces de nombre-, sobresalen personajes de enorme fuerza sicológica como Tommy, un delincuente de tres al cuarto que intenta amargarle la existencia; Carmela, una galleguiña radicada en Cuba que sabe apreciarla y le da cariño; Enmanuel, un sabio trabajador cubano; don Pedro Alcantara, personaje esencial en el engranaje de la historia, y John Harrison, marido de May Desmond.

La acertada elección de los personajes y los paisajes, rincones y lugares que conforman la novela consigue que sea una de esas inefables obras narrativas con alma de película que muestra una épica visión de la realidad.

‘El viñedo dorado’.

Autora: Mercedes Guerrero.

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Editorial: Ediciones B. Barcelona, 2026.