Siempre es triste ver cómo desaparece un centro cultural, cómo la piqueta entra a saco y hace de las suyas sacrificando un lugar donde se podía disfrutar de exposiciones de artes plásticas, proyecciones de interés para cinéfilos y público en general ávido de un lugar céntrico donde acudir para disfrutar del séptimo arte, conferencias, conciertos de cámara o una biblioteca para concentrarse en sus salas de lectura.

Allí, por los años ochenta tuve ocasión de presentar mi primer libro -‘Al sur’ (editado por Cajasur, en 1987, dentro de la colección ‘Temas Andaluces’)-, fotografías en color acompañadas de textos literarios que poetas y escritores cordobeses regalaron para la ocasión, con prólogo de la edición y presentación de la exposición a cargo de Juan Bernier. En su salón de actos recuerdo las proyecciones organizadas por Rafael Galisteo Tapia -que nos dejaba el pasado 6 de febrero-, siempre con una programación cinematográfica arriesgada y de calidad, ofreciendo títulos que de otra manera no se habrían podido degustar en Córdoba y que los aficionados agradecían llenando la sala. Eran tiempos en que la cultura se ofrecía allí con entrada libre, hasta completar aforo... o no.