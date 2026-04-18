Relatos
Mujeres mayores con poderío
La literatura —como la vida— a veces te da sorpresas. Es el caso de la británica Jane Campbell que, a sus ochenta años cumplidos, ha irrumpido en el mundo literario con la fuerza de una joven autora. Ha sorprendido su prosa concisa, incisiva, ingeniosa y exquisita y, sobre todo, la profundidad narrativa de sus relatos. Es su primer libro, pero parece que Jane Campbell llevase toda la vida escribiendo. Por eso se ha convertido en una revelación en Gran Bretaña y aspira a más.
En este, su primer libro, ‘Cepillar al gato’, que contiene trece relatos, Jane Campbell pone en el centro de cada una de esas historias a mujeres de su edad, mujeres mayores, descaradas, que están hartas de que las traten con condescendencia, preocupadas, decididas a preservar su independencia o a apostar por una felicidad recién encontrada; cada una, a su manera, busca preservar su identidad.
Algunas de estas mujeres se han visto obligadas a abandonar sus entornos familiares y adentrarse en territorios hostiles de nueras o sobrinos; otras, hasta ahora, han escapado a la atención de parientes controladores. Son mujeres desafiantes, subversivas, inteligentes y que se saben con capacidad y poder suficientes para manejar sus vidas sin que nadie se las dirija.
Campbell sorprende con estas historias que resultan reconfortantes y esperanzadoras al examinar la vida interior de las mujeres mayores que luchan por vivir el resto de sus vidas según sus propios términos.
En el relato que da título al libro, ‘Cepillar al gato’, una maestra jubilada, considerada mayor para vivir sola, se ve obligada a mudarse a vivir con su hijo y su joven esposa. Ella tiene un vínculo especial con su gata siamesa, una especie de conexión espiritual, de manera que cuando el hijo y la nuera cuestionan la presencia de la gata en el piso, la mujer reacciona para preservar su autonomía. En ‘Los fantasmas del confinamiento’, Campbell cuestiona la marginación y el olvido a los que han sido sometidas las mujeres mayores durante la pandemia de covid-19, mientras eran otros los que tomaban las decisiones claves sobre su bienestar y su futuro.
‘Sobre estar sola’ es la tierna historia de la vida de una escritora y la soledad que la acompaña a lo largo de matrimonios, romances y la maternidad. Finalmente se instala sola en un pequeño pueblo; cuando este es devastado por una violenta tormenta, acoge a una vecina cuya casa queda destruida. Estas dos almas tan diferentes, curtidas en la soledad, forjan un vínculo más profundo de lo que jamás hubieran imaginado.
En ‘Susan y Miffy’, la anciana Susan, recluida en una residencia de mayores, se embarca en una intensa relación emocional con su joven cuidadora Miffy.
No todo es perfecto en esta obra; rechinan los finales de algunos relatos, a veces similares y fuera de contexto, pero la voz imponente de Campbell, sus sabias reflexiones sobre el poder femenino, sobre cómo disfrutar de la vejez y cómo sentirse comprendida sin importar la edad, es algo que merece la pena leer.
‘Cepillar al gato’.
Autora: Jane Campbell.
Editorial: Impedimenta . Madrid, 2026.
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