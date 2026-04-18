De adolescentes solíamos deshojar la margarita para descubrir qué nos deparaba nuestro futuro amoroso y, con intrigante deseo, eliminábamos hoja por hoja repitiendo, casi religiosamente, te quiero mucho, remucho, poquito o nada, si el resultado no era de nuestro agrado volvíamos a la hazaña, abandonando la maltrecha flor reducida a un esquelético tallo, y cogíamos otra hasta conseguir la repuesta que regalaría nuestros oídos. Exigíamos que nuestro amor, en ese momento, fuera intensamente correspondido. Ahora, de mayores, no necesitamos deshojar la margarita quizá porque, a cierta edad y con el paso del tiempo, nuestros sentimientos se muestran más cautos y tranquilos ante la cantidad de amor que podamos recibir y la cuestión hormonal va, lógicamente, en declive perjudicando el ímpetu apasionado de nuestra pasada juventud. Preferimos dejar crecer libre la margarita, el curso y los vaivenes de la vida ya se encargarán de hacer caer sus lindas hojas con aparente sosiego y tranquilidad, y no tendrá que verse acosada por unas locuelas adolescentes en busca de un ansiado y correspondido amor.