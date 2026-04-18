La llamada de la tierra

Cruz del sur, subtitulada Tres vidas verdaderas e improbables, es la última obra de Claudio Magris (Trieste, 1938). Escritor polifacético, ha cultivado con notable éxito de público y crítica el teatro, la novela, el ensayo y la traducción de clásicos en lengua alemana (no en vano, es un experto germanista) como Kleist o Schnitzler. En esta ocasión, la editorial Anagrama (donde se han publicado la mayoría de sus obras traducidas al castellano) nos presenta, como reza su subtítulo, las vidas de tres personajes que existieron en la realidad, pero que vivieron tan intensamente, corrieron tal cantidad de aventuras y peligros que nos resultan improbables al lector actual.

El nexo común de todas ellas es un espacio geográfico remoto e indómito (la Araucanía y la Patagonia), repleto de resonancias míticas, símbolo de la lucha denodada y épica entre el ser humano y la naturaleza, pero también del abuso del hombre blanco sobre los pueblos indígenas, a quienes impuso su cultura y despropió de su territorio y de su forma de vida. Tanto el lingüista esloveno Janez Benigar, como el abogado francés Orélie-Antoine de Tounens, como la monja salesiana de origen italiano Angela Vallese huyen de la civilización occidental y, con distintos objetivos (la creación de una sociedad idílica, el deseo de ser proclamado rey de aquellas tierras ignotas o la salvación de las almas de los indios), se convierten en unos habitantes más de la Patagonia y aprenden a amarla.

‘Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables’.

Autor: Claudio Magris.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2026.