Liderazgo y estrategias

El periodista y profesor Antonio Rodríguez Jiménez, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Comunicación, ha realizado una larga trayectoria en Diario CÓRDOBA y desde 2013 está vinculado a la Universidad de Guadalajara (México), donde imparte clases. A lo largo de su vida ha publicado sesenta y siete libros en diversos géneros y numerosos estudios de investigación. Es miembro de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras en Madrid y de la Academia de Buenas Letras de Granada, además de Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores de México. También es miembro de varias Redes Latinoamericanas y con vínculo a la Universidad de Málaga.

Su última obra se centra en una realidad de enorme repercusión social en la actualidad, el concepto de liderazgo, y cómo se ha ido construyendo históricamente desde el discurso platoniano hasta la inteligencia artificial con una intención claramente divulgativa, aunque sostenido sobre abundantes citas bibliográficas que ofrecen una evidente erudición y riqueza de pensamiento, con la voluntad de explorar su influencia en la comunicación, las artes, las finanzas o el derecho. El líder se hace potenciando cada palabra y cada silencio porque «no heredamos el liderazgo. Lo hablamos. Lo escribimos. Lo negociamos en cada conversación. El líder del futuro no será quien tenga más recursos, sino quien mejor articule su visión».

La obra está organizada en cinco partes y un amplio anexo didáctico sobre aplicación práctica del liderazgo con ejercicios de autoconocimiento, simulación en la toma de decisiones, la estrategia para liderar grupos, las prácticas de persuasión efectiva…

En la primera parte, Fundamentos filosóficos del liderazgo, va desgajando ideas y pensamientos de Platón, Aristóteles, Max Weber, Goleman, Bourdieu, Arendt… sobre conceptos como liderazgo y autoridad, el liderazgo en la filosofía clásica donde Platón lo idealizaba en la figura del gobernante-filósofo y Aristóteles lo vinculaba al concepto de eudaimonía, la felicidad como plenitud, y la virtud del líder. El recorrido es de gran riqueza y abunda en ideas sobre la modernidad y el desarrollo en Maquiavelo y el liderazgo carismático en Weber y en Foucault en torno al mecanismo de poder. Pero también la importancia de la ética en el liderazgo, con la ética de la convicción y de la responsabilidad.

En la segunda parte, aborda el lenguaje como herramienta de dominio y las ideas de Aristóteles sobre ethos, pathos y logos, así como la pragmática del discurso y su papel en la interacción de líderes y equipos de trabajo con ejemplos de Merkel, Obama… y las ideas de Van Dijk sobre los discursos institucionales: «El líder no solo habla: crea mundos posibles mediante su discurso. Y es en esa creación donde se juega la verdadera legitimidad del poder». También aborda el liderazgo en diferentes culturas.

La tercera parte aúna el liderazgo y el poder económico desde la perspectiva de Adam Smith y su concepto de mano invisible, destacando la iniciativa individual en la generación de riqueza, pero también la intervención estatal en la línea de Keynes, o la desregulación y la expansión de mercados globales en el neoliberalismo. El liderazgo en este caso se asentará en el desarrollo de habilidades clave para gestionar eficazmente los recursos y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Pero debe haber un liderazgo económico ético que se fundamente en la transparencia, la equidad y la responsabilidad social basadas en valores y creencias, según FasterCapital. Estos líderes han creado estrategias para combinar el lenguaje técnico con mensajes que refuercen la confianza en el sistema económico.

La cuarta, el liderazgo en las profesiones. En la educación, en la arquitectura y el arte y en las finanzas. Con la importancia del liderazgo intelectual, transformacional y de creación de conocimiento, creando marcos de sentido que permitan a las nuevas generaciones interpretar, cuestionar y transformar su realidad. Sigue a Fairhurst, para el que el liderazgo es una construcción discursiva que depende de la capacidad del líder para influir en la percepción pública mediante estrategias comunicativas efectivas. Es consciente de que la era digital ha transformado la manera en que los líderes gestionan el lenguaje y la comunicación, aunque en cada ámbito de conocimiento pueda variar y así, por ejemplo, para un arquitecto el liderazgo del espacio público implica la capacidad para integrar intereses políticos y económicos.

Y, finalmente, en la quinta, lleva a cabo unas conclusiones y perspectivas futuras con el liderazgo digital, y la capacidad de los líderes para gestionar equipos remotos y aprovechar las herramientas digitales. Una obra de enorme interés y actualidad.

‘La construcción discursiva del liderazgo. De Platón a la inteligencia artificial’.

Autor: Antonio Rodríguez.

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Editorial: Grupo Dauro. Granada, 2026.