La hondura de lo transparente

Reunir cuarenta años de creación poética es una decisión crucial y compleja, pues el escritor se enfrenta a la exigencia de revisar toda su producción. Además, supone una especie de reivindicación, que deviene en consagración cuando se materializa en una impecable edición de más de setecientas páginas aparecida en una editorial como Tusquets, dentro de su mítica colección Nuevos textos sagrados.

Más allá de la belleza física del volumen, sobrecoge la profunda coherencia y unidad de ‘Territorio (Poesía reunida 1985-2025)’. No son muchos los autores que pueden titular una obra de esta envergadura con el título de su primer libro. Valverde lo hace y muestra cómo en su ópera prima bullía la idea axial de toda su escritura: la identidad de un espacio que desborda las coordenadas geográficas y deviene en un ámbito literario a través del cual tantear el misterio de la existencia.

Como evidencias de estas cuatro décadas de creación ininterrumpida, el poeta placentino reúne los trece libros publicados y tres ‘plaquettes’, a los que añade un inédito, ‘Geografías del jardín’, además de siete poemas recuperados que aparecieron en diversas publicaciones periódicas; sin embargo, decide eliminar gran parte de las composiciones que formaban su primer libro y los dos cuadernos siguientes, al considerarlas simples ensayos o tentativas.

Bajo el título de ‘Primeros poemas’, nos ofrece el primer poema en el que se reconoce, «Hojas de acanto y rosas», cuyo último verso, «Hagamos de este lugar un territorio», es toda una declaración de intenciones; y una exigente selección tanto de ‘Territorio’ (1985) como de ‘Sombra de la memoria’ (1986) y ‘Lugar del elogio’ (1987), donde están presentes ya algunos de sus temas característicos: la mirada reflexiva, la melancolía, el arraigo a su tierra y la escritura como ámbito de la evocación. Sobre estos ejes temáticos articula ‘Las aguas detenidas’ (1988), con el cual inicia un proceso de depuración estilística que busca liberar a la palabra del barroquismo y de la influencia culturalista precedentes, al tiempo que aligera la sintaxis y la cadencia del verso blanco.

Así llegamos a un primer punto de inflexión, la aparición en 1991 de ‘Una oculta razón’, donde la mirada contemplativa brilla a través de la palabra precisa, ofreciendo una apuesta poética en plenitud, en la que amplía el espectro temático: la convivencia con lo inefable, la palabra como instrumento para configurar el cosmos y para conocerse, la evocación de la infancia, la lectura como lugar de encuentro, los paseos por la naturaleza o la familia. Este universo poético se enriquece con ‘A debida distancia’ (1993), cuyo título remite al poema XI de ‘Las aguas detenidas’, donde maduran nuevos temas como la otredad y se consolida el camino de depuración estilística y de pulcritud formal que llevará a otro de sus libros esenciales, ‘Ensayando círculos’ (1995) —título tomado de un poema del libro anterior—, que apareció en la que será su casa desde entonces, Tusquets. En este poemario, Valverde se adentra en la incertidumbre y en la orfandad que esta genera y tantea las limitaciones lingüísticas para expresar lo absoluto. De forma paralela a este volumen escribe la ‘plaquette’ ‘Los marinos inmóviles’ (1996), un poema en prosa construido a base de fragmentos que abordan la incertidumbre, y ‘El reino oscuro’ (1999), un extenso poema dividido en siete fragmentos o cantos, inspirado en la mítica comarca altoextremeña de Las Hurdes y otras comarcas vecinas, en el que ahonda en los límites y obsesiones que sostienen su poesía.

La aparición de ‘Mecánica terrestre’ (2002) supone otro hito en su trayectoria: profundiza en las claves planteadas en ‘Ensayando círculos’, con variaciones formales y tonales, mostrando la actitud perpleja de quien contempla y admira el mecanismo cifrado del mundo. Además, aborda la escritura como ámbito de la memoria, la reflexión sobre el hecho creativo, la búsqueda de lo absoluto a través de espacios familiares como el jardín o la casa, la otredad y el viaje vital y literario. Para ello su mirada reflexiva se abre a lo visionario y aborda lo inefable cotidiano del amor.

Así llegamos a su mejor libro, ‘Desde fuera’ (2008), cuyo título es un homenaje a César Simón, con quien dialoga en el poema homónimo. El yo poético contempla el alrededor y, al mismo tiempo, se asoma a las profundidades interiores, acudiendo a la palabra parca y sobria, contenida y eficaz, sencilla y reveladora, esencialista y existencialista, callada y significativa. Con estos mimbres tantea nuevas aproximaciones a sus temas característicos: la otredad, el viaje —unido al amor a su familia—, el recuerdo de los familiares ausentes, los lugares que forman parte de uno, las lecturas y los autores que configuran la propia interioridad, su tierra como elemento modulador de su mirada y de su pensamiento.

Más allá de la belleza física del volumen, sobrecoge la profunda coherencia y unidad de ‘Territorio’

Esta tierra será el magma de ‘Plasencias’ (2013), una declaración de amor y de dolor a la ciudad que lo vio nacer y en la que ha vivido siempre, que, aunque haya estado presente en todos sus libros, es la primera vez que aparece de forma explícita tanto a través de diversos enclaves intramuros como de los parajes colindantes, que sirven de asidero al poeta, quien evoca distintas peripecias emocionales al hilo de los mismos.

Con ‘Más allá, Tánger’ (2014), cuyo título remite al cierre de un poema de ‘Desde fuera’, el estilo valverdiano alcanza una parquedad y austeridad casi impresionista, a pesar de ser su libro más narrativo. Nacido del gusto del poeta por las ciudades decadentes, en él se entrecruzan dos voces: la de una mujer que regresa a la ciudad donde nació y la de un sujeto poético que la visita por primera vez. Este proceso de depuración se acentúa desde ‘El cuarto del siroco’ (2018). Pese a que sus poemas hayan sido escritos a lo largo del nuevo siglo y muchos hayan ido viendo la luz en distintas revistas literarias, el conjunto presenta una profunda unidad de tono, de pensamiento y de estilo, lograda a través de un sosegado proceso de relectura y corrección. A partir de la imagen de una estancia de las casas patricias sicilianas que servía de cobijo frente a dicho viento, construye toda una metáfora de la poesía y de su apuesta estética.

En la misma línea se encuentran ‘Extremamour’ (2022), un proyecto con el fotógrafo suizo Patrice Schreyer, quien visitó distintos lugares de Extremadura para sacar 68 instantáneas que se publicaron acompañadas por sendos pareados; y ‘Sobre el azar del mapa’ (2023), título tomado de un alejandrino de su primer libro, que se articula en dos cuadernos inspirados en sendos viajes: «Cuaderno de Sofía», donde celebra la belleza decadente de la capital búlgara y su mestizaje cultural, y «Cuaderno suizo», dedicado a las ciudades de Grandson y Ginebra, en el que, además del asombro ante la nueva realidad, homenajea a distintos poetas que vivieron o tuvieron relación con la capital helvética (Borges, María Zambrano, Valente, Costafreda, Gimferrer o Aquilino Duque).

Semejante parquedad y concreción alcanza su máxima expresión en el inédito ‘Geografías del jardín’, cuya incorporación refuerza la idea de obra en marcha. Son cuarenta y ocho poemas breves, cercanos al haiku —algunos lo son—, en los que la sugerencia y el silencio se imponen.

La aparición de ‘Territorio’ es, pues, un motivo de celebración para el lector, que va a encontrar entre sus páginas una de las voces más personales de la actual poesía española, que ha conseguido construir desde la periferia, libro a libro, con humildad y honestidad, una poesía contenida, reflexiva, de expresión diáfana, con una clara dimensión moral, que transmite con naturalidad el misterio de la experiencia poética a través de una palabra cercana, cotidiana, despojada, en cuya prosodia resuenan las inquietudes del hombre tranquilo que observa con la mirada perpleja aquello que lo rodea y de lo que se sabe parte.

‘Territorio’.

Autor: Álvaro Valverde.

Noticias relacionadas

Editorial: Tusquets. Barcelona, 2026.